言葉を持たず、座ることもできない。進行性の難病「レット症候群」の娘・紗帆さんは18歳になりました。「今のままで十分幸せ」と語りながらも、サラリーマンを続けながらNPOを運営し、同時に福祉事業と不動産業も行い、4足のわらじで走り続ける父・谷岡哲次さん。彼を突き動かすのは、世間の正論に対する「静かな反旗」でした。「ありのままを受け入れて」という周囲の優しさに、あえて抗う理由。「もし娘が話せたら、私に何を願うか」。想像を超えた親の愛が辿り着いた、あまりに切実な仮説と、18年の軌跡に迫ります。

【写真】「袴姿がとてもかわいい」高校卒業し18歳になった紗帆さんの現在（全13枚）

「オキシトシン」と「4足のわらじ」。父を支える二つの顔

2歳のころの紗帆さん（中央）と父・哲次さん（右）

── 2歳のときに、運動機能や言語機能が退行してしまう難病「レット症候群」と診断された紗帆ちゃん。今はどうされていますか。

谷岡さん：18歳、もう成人ですね。リハビリは頑張りましたが症状は進み、今は自力で座ることもできません。15歳のときには側弯症が悪化し、背骨をボルトで固定する大手術も受けました。

── コミュニケーションはどのように。

谷岡さん：話すことはできないので、アイコンタクトです。表情から「今、嬉しいんやろうな」「気分が悪いのかな」と想像します。運動機能は失われてしまいましたが、幸い笑顔は残っていて、よく笑うんです。ちょっとしたことですぐに笑う「ゲラ」でね。「ゲゲゲの鬼太郎」の歌を歌うと、百発百中で笑います（笑）。

── その笑顔を守るために、文字通り身を粉にして活動されていますね。

谷岡さん：サラリーマンをしながら、職場の近くに重度障がい者のための生活介護事業所「スマイルキャンパス」を開所、当面の運営資金のために不動産事業も行い、NPOの理事長として研究支援も行います。紗帆が通えるように、いずれは住んでいる地域にも事業所を作りたいと思っていますが、利益を出すのは難しいですね。

「忙しくて大変でしょう」と言われますが、毎晩娘と一緒にお風呂に入り、寝顔を見るだけで疲れは吹き飛びます。僕にとっては、彼女の笑顔が最強のエネルギー源（オキシトシン）なんです。紗帆がいてくれるおかげで夫婦の絆も深まったよね、と妻とはよく話しています。

「ありのままを愛せ」という正論への、静かな反旗

学校で笑顔をみせる紗帆さん

── 活動を続けるなかで、周囲から「今のままの紗帆ちゃんを受け入れてあげれば？」と言われることもあるそうですね。

谷岡さん：言われます。もちろん、今のままの紗帆を100%愛しています。でも、「ありのまま」という言葉に、僕は違和感があるんです。もし将来遺伝子治療で治ると言われても、親としては今の紗帆じゃなくなってしまう気がして治療を迷うかもしれない。でも、僕が娘と入れ替わったとしたら、おしゃべりもしたいし、友達とも遊びたいって思うはずなんです。

──「娘が話せたら、治してと言うはずだ」という仮説ですね。

谷岡さん：そうです。僕が満足していても、娘は不自由を感じているかもしれない。その可能性を無視して「今のままでいい」と言うのは、親のエゴではないか。だから僕は、たとえ紗帆自身の治療が間に合わなくても、次の世代のために闘い続けます。

「僕らの代で、この闘いを終わらせる」

進行性の難病「レット症候群」と戦う谷岡紗帆さん

── 15年にわたる活動が、ようやく形になりつつあります。



谷岡さん：独自に開発したアプリには400人の患者が登録され、日本でも治験が始まりました。僕らが動かなければ、製薬会社も研究者も動かない。「誰かがやってくれる」を待っていたら、娘の人生は終わってしまう。

── 同じ難病の子を持つ家族へ、伝えたいことはありますか。

谷岡さん：「僕らの代で、レット症候群との闘いを終わらせましょう」と言い続けています。娘が生きた証を、未来を変える力にしたい。

いつか治療法が確立されたとき、それが紗帆がこの世にいた最大の意味になると信じています。

…

「ありのままの姿を愛してあげて」。障がいを持つ家族に対し、世の中ではそんな善意の言葉がよくかけられます。

しかし谷岡さんは、その言葉の裏側で、「もし娘が話せたら『お父さん、治して』と言うのではないか」という、どこまでも切実な仮説を背負い続けています。今の幸せを噛み締めながらも、次の世代のためにこの闘いを終わらせようとするその姿。

「わが子のために、どこまで想像し、どこまで背負えるか」。谷岡さんの執念に触れて、あなたが家族に対して抱く「本当の願い」について、改めて考えてみませんか。

取材・文：林優子 写真提供：谷岡哲次