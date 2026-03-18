21歳の息子がいる46歳ともさかりえ、実は自宅出産だった「お風呂で産もうかな」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月17日（火）の同番組にゲストとして、ともさかりえが出演した。

ともさかには、21歳の息子がいる。激動の半生を歩んできたともさかは、一番大変だったという“自宅出産”について赤裸々に語り…。

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ともさかは23歳で結婚し、25歳で息子を出産するも29歳で離婚。その後シングルマザーとしての子育てや、合計3度の結婚などを経験してきた。

今回は「ともさかりえ一問一答SP」と題し、現在46歳のともさかが21年間の育児ヒストリーを振り返った。

息子を自宅で出産したというともさか。病院ではなく自宅を選んだ理由は、「病院で産む想像がつかなかった」からと、「たまたま身近に自宅出産された方がいて、その方からいろんなお話を聞いて『自宅で産んでみたい！』っていう気持ちがムクムクと湧いた」からだという。

とはいえ、「本当にできるのかな？」と当時は不安も大きかったが、自宅出産の決め手となったのは、「一目惚れした」という助産師との出会いだった。初対面の助産師にともさかは、「この人に絶対私の身体を預けたい！」「赤ちゃんをとりあげてほしい！」と運命を感じたという。

ともさかが陣痛から出産までに要した時間はなんと約2日。1日目は陣痛が20分間隔できたが、助産師から家の周りを散歩したり、階段の上り下りをしたり、風呂に入ったりしたほうがいいと助言されたそうだ。

助産師からは「産むのはどこでもいい」「あなたがベストだと思う場所で産んでください」と言われていたため、当時は「お風呂で産もうかな」と考えたこともあったのだとか。しかし、さまざまな場所でいろいろな体勢を試してみて、最終的には、「リビングのある一角がすごく落ち着く」ということで、そこに布団を敷いて出産したそうだ。

ともさかの自宅出産エピソードに藤本と横澤は、「野性的じゃない!?」「動物もどこで産もうかなっていって巣をつくるわけでしょ」と驚いていた。

※自宅出産については医師・助産師とよく相談してください