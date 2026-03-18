プロ野球のファームは18日、東、中、西の3地区とファーム交流戦を合わせて計7試合が行われた。

東地区で日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に延長10回、4―1でサヨナラ勝ち。清宮幸が2試合連発となる3号サヨナラ3ランを放った。万波が2安打。先発の育成選手・松本が6回2安打無失点で、4番手・玉井が2回無安打2奪三振無失点で1勝目。オイシックス先発・高野は6回4安打1失点。ウォーカーが8回に2号ソロ。

楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に延長10回、3―1で勝利。先発のドラフト2位・伊藤樹（早大）は6回5安打1失点で、3番手・日当が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（1セーブ）を挙げた。青野が3安打2打点、吉野が2安打1打点。ロッテ先発・石川柊は6回4安打8奪三振で1失点。育成選手の勝又が2安打1打点、愛斗とドラフト4位・桜井（昌平）が2安打をマーク。

中地区の西武はDeNA戦（横須賀）に2―0で完封勝利。先発・杉山が5回3安打無失点で1勝目を挙げた。DeNA先発・藤浪は3回2安打6奪三振、4四死球2失点で1敗目。ドラフト3位・宮下（東洋大）が2安打。

中日は巨人戦（ジャイアンツタウン）に7―3。ブライトが4回に先制1号ソロ、育成選手の川上が2安打2打点。先発の育成選手・森山は8回6安打3失点で1勝目。巨人先発・山田は4回0/3を4安打4失点で1敗目を喫した。

西地区のソフトバンク―広島戦（タマホームスタジアム筑後）は6回表無死で降雨コールドゲームとなり広島が2―1で勝利。先発・玉村が5回5安打1失点で1勝目を挙げた。ソフトバンク先発の育成選手・長水は5回5安打2失点で1敗目。ドラフト5位・高橋（JR東日本）が2安打1打点、緒方が2安打。

阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に5回裏終了時降雨コールドゲームで13―0で大勝。育成選手のコンスエグラが2回の1号2ランなど2安打3打点、ドラフト2位・谷端（日大）が2安打4打点をマークした。。先発・茨木は3回1安打3奪三振で無失点。オリックス先発・博志は2回10安打10失点（自責9）で1敗目。打線は育成選手・遠藤の1安打に終わった。

ファーム交流戦はハヤテがヤクルト戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―3で逆転勝ち。先発・後藤は5回6安打2失点で、4番手・高橋が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。今村が8回に決勝の2号ソロ。ヤクルトは初回に沢井が先頭打者本塁打となる1号ソロを放ち、開幕から28イニング目でチーム初得点を挙げた。沢井は2安打。松本直が6回に1号ソロ。先発・増居は5回5安打2失点。