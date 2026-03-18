俳優の坂口健太郎さん（34）がインスタグラムを更新。2月3日以来久しぶりの投稿で、最新のモデルショットを披露しています。



【写真】横顔も美しい坂口健太郎さん

坂口さんは、メンズファッション誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン）のモデルを務め、撮影時ショットを複数枚アップ。襟付きシャツに濃色のジャケットを羽織った組み合わせや、シンプルなVネックのトップスをさらりと着こなしたファッションなどを披露しており、スイス高級時計ブランド「OMEGA」の腕時計で腕元をさりげなく演出。短く切り揃えた短髪で物憂げな表情を浮かべる坂口さんに、「今までよりオトナっぽい雰囲気が堪らないです」「儚げな雰囲気と深みが増量してますね」などのコメントが寄せられました。



SNSでは、「一気に春来た」「腕時計も髪型も似合いすぎ」「大人の色気増し増し」「その薄い髭さえ愛おしい」「髪型短いのも素敵です」「久しぶりの投稿うれしいです 元気そうで安心しました」「短髪めちゃくちゃお似合いです」「ステキが渋滞中」などのコメントがありました。



坂口さんは、1991年7月生まれ、東京都出身。2010年にメンズファッション誌「メンズノンノ」のオーディションに合格し、専属モデルに。2014年には映画「シャンティデイズ 365日、幸せな呼吸」で俳優デビューを果たしました。出演作品には、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」やNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」などがあります。