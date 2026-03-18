【3月17日発売】ローソン、従来品の3倍デカい「メガメンチ」「メガコロッケ」など食べ応え抜群の新商品5品を紹介!
3月17日に発売されたローソン新商品から、注目のおすすめグルメ5品をピックアップしてご紹介! インパクト抜群の「メガメンチ」「メガコロッケ」など、映えもお腹も満たしてくれる商品が多数ラインナップされている。
○メガメンチ
ローソン「メガメンチ」
通常サイズ(当社従来品)の3倍以上の重さのメンチカツ。価格は235円。
○メガコロッケ
ローソン「メガコロッケ」
通常サイズ(当社従来品)の約3倍の重さのコロッケ。価格は195円。
○ゴロっと!チーズパン
ローソン「ゴロっと!チーズパン」
風味豊かなフランスパン生地に3種類のチーズ。ゴロゴロとした食べ応えのあるチーズパンで、価格は300円。
○ゴロっと!ベーコンパン
ローソン「ゴロっと!ベーコンパン」
存在感のある角切りベーコンがゴロゴロ入った、食べ応えのあるベーコンパン。価格は300円。
○具!おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼
ローソン「具!おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼」
まぐろたたきと相性のいいとろろを組み合わせた、片手で食べられる具!おにぎり。価格は354円。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。
○メガメンチ
ローソン「メガメンチ」
通常サイズ(当社従来品)の3倍以上の重さのメンチカツ。価格は235円。
○メガコロッケ
ローソン「メガコロッケ」
通常サイズ(当社従来品)の約3倍の重さのコロッケ。価格は195円。
ローソン「ゴロっと!チーズパン」
風味豊かなフランスパン生地に3種類のチーズ。ゴロゴロとした食べ応えのあるチーズパンで、価格は300円。
○ゴロっと!ベーコンパン
ローソン「ゴロっと!ベーコンパン」
存在感のある角切りベーコンがゴロゴロ入った、食べ応えのあるベーコンパン。価格は300円。
○具!おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼
ローソン「具!おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼」
まぐろたたきと相性のいいとろろを組み合わせた、片手で食べられる具!おにぎり。価格は354円。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。