杉浦太陽、長女・希空の発言に「俺は？（笑）」 息子と“夢”追う「親子でウルトラマンっていうのは1つ夢ではあるので」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇した。
【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽
イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。報道陣から「息子さんたちはパパに憧れてウルトラマンになりたいみたいな話は？」と聞かれ「幼稚園、小学校前半までは上の子たち全員言ってたんですけど、今どうなんですかね。今中高生の思春期に入ってるので、ウルトラマンになりたいって言ってるのは、下の7歳の子ですね」と回答。一方で「僕もやっぱり親として、親子でウルトラマンっていうのは1つ夢ではあるので」と本音も。
ここで杉浦は、先日、妻・辻と長女・希空（18）とイベント初共演した『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』の話題を切り出し「先日ね、親子3人で記者会見したんですけど、娘（希空）が妻と一緒に歌って踊って、曲を出したいっていうのが夢だって言ったんですよ。そのときに『俺は？（笑）』と思って」と正直な気持ちを告白。「じゃあ、俺は息子とウルトラマンやりたいやん！ってことを思いながら…。やっぱりこう、それぞれ住んでるね、ジャンルが違うので。彼女は歌手としてね、アイドルとしてやってきたので、娘も今18歳だから、すごく年齢も合う中で」と長女のことを思いながら、自身の心境を明かした。
続けて杉浦は「うちの次男が今、演劇部に入ってるんで、そこで演劇をね、そのまま鍛えてもらえれば、将来的になんないかなっていう」と明かしつつ、「やっぱ親の押し付け合いよくないと思うんで。でも、その本人がやりたい演劇を伸ばしてあげて、その先に親子ウルトラマンっていうのが見えたら、もう泣きますね」と本音をのぞかせた。
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽
イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。報道陣から「息子さんたちはパパに憧れてウルトラマンになりたいみたいな話は？」と聞かれ「幼稚園、小学校前半までは上の子たち全員言ってたんですけど、今どうなんですかね。今中高生の思春期に入ってるので、ウルトラマンになりたいって言ってるのは、下の7歳の子ですね」と回答。一方で「僕もやっぱり親として、親子でウルトラマンっていうのは1つ夢ではあるので」と本音も。
続けて杉浦は「うちの次男が今、演劇部に入ってるんで、そこで演劇をね、そのまま鍛えてもらえれば、将来的になんないかなっていう」と明かしつつ、「やっぱ親の押し付け合いよくないと思うんで。でも、その本人がやりたい演劇を伸ばしてあげて、その先に親子ウルトラマンっていうのが見えたら、もう泣きますね」と本音をのぞかせた。
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。