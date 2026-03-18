＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】館内がどよめいた土俵際の逆転劇

横綱の血を引く16最小兵力士が、土俵際で起死回生の逆転を決めた。巨漢力士を見事にひっくり返した衝撃的光景に、「すごい背筋」「宇良みたいだった」「何だ今のパワースラムみたいなのはw」とファンがどよめいた。

序二段六十七枚目・山野邊（出羽海）と序二段六十九枚目・満富士（伊勢ヶ濱）の一番。現在16歳の山野邊は幕内優勝10回を数えた第31代横綱・常ノ花の玄孫（やしゃご）で、身長170.5センチ・体重74キロの小柄な体格の新鋭だ。対する満富士も16歳だが、身長186センチ・体重112.9キロと一回り大きな身体の持ち主。両者の身長差は15.5センチ、体重差は38.9キロにもおよんだ。

体格で不利な山野邊は、立ち合い正面から当たると大きな満富士に突かれて土俵際へと後退。ピンチを迎えたが俵に足をかけて踏ん張り、右を差して持ち堪えた。肩越しの上手を取った満富士に再び寄られてしまうが、山野邊は驚異の粘りを見せ、最後は豪快なうっちゃりを決めて巨漢の相手を裏返した。起死回生の逆転劇に館内はどよめき、大きな歓声と拍手が沸き起こった。逆転勝利を遂げた山野邊は3勝目。敗れた満富士は3敗目を喫した。

小兵力士が豪快なうっちゃりを見事に決めた衝撃的光景に、ABEMAの視聴者も「大逆転」「ひっくり返った」「土俵際の魔術」「何だ今のパワースラムみたいなのはw」と騒然。「すごい背筋」「身体能力たかっ」と称賛の声が続々と寄せられたほか、「宇良みたいだった」と人気幕内力士を連想するファンもいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）