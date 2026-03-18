紆余曲折経て活動を再開した42歳の元KAT-TUN・中丸雄一が、所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTのジュニア時代の失敗を告白！ かつて彼は、先輩である元V6で俳優の森田剛に、とんでもないことをやらかしたらしく……!?

【TVer】リアルガチで怖い先輩をSTARTO社所属タレントたちが告白！ 元KAT-TUN中丸雄一「理不尽に怖い先輩はいた」エピソードを披露

中丸が振り返ったのは、ジュニア時代に任されたライブ中の森田の早着替え。当時中丸は、「上着を脱がして回収して、新しいジャケットを後ろから着せて、自分ははける」作業を、暗転時の2～3秒でやらなければならなかった。しかし、「脱がすのは成功したんですけど、右手だか左手が（ジャケットに）入らなくて。でも僕ははけなきゃ（観客に）バレちゃうんで、もうしょうがなく『すみません』って気持ちで肩にかけてはけた」そうだ。

森田はその状態でダンスをすることになったため、当時中丸は「絶対怒られる」と絶望。覚悟を決めて公演後に謝りにいったところ、予想外に森田は「なんのこと？ 全然気にしなくていいよ」「次頑張ろうね」といった優しい言葉をかけてくれたという。

当時の心境について中丸は、「涙が出るほどホッとした」と回顧。そして、「たかが衣装を補助する役と思うと思うんですが」と切り出し、「ジュニアの中で信頼感があるというか、こいつには任せられるという評価がないと任せてもらえないんですよ」と、STARTO社所属でない共演者たちに説明した。

「これって結構一大イベントだよね」とたずねた中丸に同意したのは、STARTO社のジュニアである8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）の菅田琳寧（すげたりんね）と川粼星輝（かわさきほしき）だ。中でも川粼は、2015年に開催されたKAT-TUNのライブでメンバーに小道具を受け渡す役だったため、特に共感！ 菅田とともに、「そうですそうです！」「決してスタッフの仕事ではなくて、信頼があるから任されているっていう」などとうなりまくった。

なお、中丸とB&ZAIメンバー2人が知られざる事務所の掟やスターの素顔などを明かしたトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）は、3月14日深夜に放送された。

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