お笑いコンビ・よゐこの濱口優が15日、俳優・杉浦太陽のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」にゲスト出演。妻でタレント・南明奈とのなれそめを明かした。

「嫁大好きパパの会」と題した動画には、杉浦とカジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が濱口をゲストに迎えてトークを展開。交際のきっかけは濱口の告白だったというが「付き合う前まで1カ月は待ったんですよ。返事待ってくれって言われて。後から聞くと、やっぱり自分の仕事もしたいし、年齢差もあるし、ちょっと考えさせてくれっていうので待たせたみたい」と明かした。結果的に南は濱口との交際を承諾し、事務所公認の仲になったという。

だが、ある日「週刊誌に撮られて。撮られたのが分かったんですよ。赤いランプが光った後に、パチって光るフラッシュも見て」と週刊誌記者に交際をすっぱ抜かれ、南と「今、撮られたよね」「(記者のところに)お話しに行く？」というようなやり取りをしていたという。車に近づいたところ「車がバーンって行ってしまった」といい、その数週間後に交際報道が出たという。

濱口は記者の特徴について「その時は(移動車が)白いベンツやってん。高級車で追いかけてくるらしくて」と説明。つづけて、「何回か撮られたなというのはあったんですよ」と明かし、「ワゴンの後ろでスモークが貼られているのに、何回かピンピンピンて光るんですよ」と撮られた当時を振り返った。

そして、2人は「横をすれ違った時にインタビューされたら認めよう」と話し合い、覚悟を決めて車に接近。すると、「助手席の人と目が合って」お辞儀をしたら記者側もお辞儀を返してきたが、「出てくるかと思ったら出てこなくて」とオチを語った。

また、交際中のデート秘話も披露。濱口によれば、「それこそ俺1回、（元放送作家の）鈴木おさむ氏に怒られた」と打ち明け、「（カンニング）竹山くんのね、ライブに招待された。（2名で行くと伝えたため）向こうはてっきり、俺がマネジャーか相方（有野晋哉）と来ると思ったら、アッキーナと来た」と話し始めた。

これには竹山も驚愕し、「楽屋まであいさつしに行った。竹山くんも『なんで2人！？ どういうこと…？』みたいな感じ」で、鈴木氏からは「『デートに使うな！竹山のライブを！何してんすか！』って」注意されたと回顧した。

夫妻は18歳年の差。付き合って半年ぐらいの2014年2月に熱愛報道が流れ、2018年5月に結婚。2022年7月に長男が誕生した。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。

今や、芸能界きってのおしどり夫婦として注目が集まり、自身のYouTubeチャンネルをはじめ、メディアでも多くの夫婦共演をこなす。夫妻についてネット上でも、「濱口さんは優しさが表情に出てますよね！これが本当のパートナーシップ」「アッキーナ、もう少し軽いイメージの方だったけど、濱口さんと結婚されてから、とてもとても輝きが増した。幸せなのでしょうね」「相手への配慮がある言葉がお互いに感じ取れる。まさに理想の夫婦像」といった称賛の声が寄せられ、憧れの的となっている。

夫妻の子育ても話題となるなど、今後の活動にますます目が離せない。