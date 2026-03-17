ボビー・オロゴン、最高月収を告白 ファイトマネーも明かす「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて…」
タレントで投資家としても活動するボビー・オロゴンが17日までに更新されたトレイダーズ証券のYouTubeチャンネルに出演。最高月収を告白した。
【動画】「おかげさまでそこそこいい思いを…」最高月収を告白したボビー・オロゴン
動画ではアンジャッシュ・渡部建が聞き手となって、ボビーの生い立ちや収入などを聞いた。
からくりTVの“独占契約”で「2、3年」出演していたという。その時の月収は「固定で25万円」だったと明かした。「（当時は）もう大金よ」と話していた。
その後、K-1にデビューした。ファイトマネーは一戦で「5000万円」だったと告白。タレント時代の最高月収について聞かれると「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて」と話し、「2、3億円くらいでした」と明かした。
【動画】「おかげさまでそこそこいい思いを…」最高月収を告白したボビー・オロゴン
動画ではアンジャッシュ・渡部建が聞き手となって、ボビーの生い立ちや収入などを聞いた。
からくりTVの“独占契約”で「2、3年」出演していたという。その時の月収は「固定で25万円」だったと明かした。「（当時は）もう大金よ」と話していた。
その後、K-1にデビューした。ファイトマネーは一戦で「5000万円」だったと告白。タレント時代の最高月収について聞かれると「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて」と話し、「2、3億円くらいでした」と明かした。