片思いが玉砕!?クールなツンデレ上司から「飼い猫と同じ名前、それだけだ」の一言！読者身悶えのラブコメ漫画【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
仕事ができてイケメン、しかもクールなメガネ男子――そんな浅岡主任に恋をした主人公・さくら。しかし社内には彼を狙う女性社員が多く、さくらも「その他大勢」のひとりに過ぎなかった。そんな2人の距離感を描いた漫画「クールな上司は愛おしい」が、読者の胸をくすぐるラブコメ作品として注目を集めている。
浅岡主任は、黒髪メガネのクールな上司。仕事もできてスタイルもよく、当然ながら女性社員からの人気も高い人物だ。さくらはそんな主任に片思いをしているが、特別な存在になれるとは思えず、淡い気持ちを胸にしまったまま日々を過ごしていた。
それでも浅岡主任は何かとさくらの面倒を見てくれる。もしかして自分に気があるのでは…と、つい期待してしまう瞬間もあった。しかしある日、主任が同僚にこう話しているのを聞いてしまう。「飼い猫と名前が同じで放っておけない、それだけだ」冷たい一言に、さくらの恋心はあっさり玉砕。さくらはその想いを胸の奥に封印することになる。
この展開に読者からは「正統派ラブコメ！」「上司のツンデレ加減が絶妙」「最初から最後までドキドキで、心臓が大変です」といった声が続出。思わず身悶えする読者も多いようだ。
■苦手だった感情や間の描き方…じゃあ恋愛漫画を！
本作を描いたのは、漫画家の夏野ばな菜さん(@NatsunoBanana)。現在は企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などを手掛けながら、「ジャンプルーキー！」でオリジナル作品を発表している。
今回の作品について、夏野さんは「番外編ではなくてまったく別物なんです。と言いますか、『SSS』の前作の『SS』より1年前に描いた漫画になります」と説明する。少年漫画を読んで育った影響で、感情や間を描くことが苦手だったと振り返り、「そういうのを集中して描くなら女性漫画かな、ということで描いた作品がこちらになります」と語った。
そして「この作品から恋愛漫画を描く方向性へと進んだ結果が、現在の『SSS』につながっておりますので、恥ずかしくもありがとうと言いたい作品です」と続ける。本作は、いわば作者にとって恋愛作品の原点となる1作でもあるのだ。
■漫画なら“にゃん”も言える！ツンデレ上司と“にゃん”の破壊力
制作のきっかけについて夏野さんは、「いわゆる『修行』のために描いた作品です。単純に、ツンデレ・クールな上司でメガネ属性を描きたかったというのもあります(笑)」と率直に語る。
作品の中でも特に印象的なのが、友人から「飼い猫という接点を生かせ」とアドバイスされたさくらが、浅岡主任に「わかりました…にゃん」と返事をするシーン。読者からも大きな反響があった場面だ。夏野さんはこのシーンについて「ありがとうございます！あざといわけではなく、恥ずかしそうに控えめにというところが、相手の心を動かすのではと思って描いたシーンです」と話す。さらに「さくらを描いているときはさくらの気持ちに、浅岡主任を描くときは浅岡の気持ちになりきって、セリフだったり行動だったりを考えて、キャラに寄り添うようにしています」とキャラクターづくりへの思いを明かした。
もっとも、あの一言については「“キャラに寄り添う”とは言っても、さすがにあの『にゃん』は私も絶対に言えませんけど(笑)」と笑う。「自分ができないことを作中で実現できるのも、漫画を描く楽しみのひとつです」と語った。ツンデレ上司との恋に胸キュンした人は、ぜひほかの作品もチェックしてみてほしい。
取材協力：夏野ばな菜(＠NatsunoBanana)
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