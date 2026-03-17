ブラジル代表が欧州強豪との2連戦に臨むメンバー発表！ ネイマールは落選…I・チアゴら4名初招集
ブラジルサッカー連盟（CBF）は16日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026南米予選で大苦戦を強いられながらも、23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月は開催国の一つであるアメリカへと遠征し、現地時間26日にフランス代表、5日後にクロアチア代表と対戦する。
ワールドカップ本大会メンバー発表前最後の活動に向けて、カルロ・アンチェロッティ監督はアリソン（リヴァプール／イングランド）やマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら26名を招集。レオ・ペレイラ（フラメンゴ）、ガブリエル・サラ（ガラタサライ／トルコ）、ライアン（ボーンマス／イングランド）、イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）の4名は初招集となった。
一方、4大会連続のワールドカップ出場が期待され、今回の予備メンバーリストに名を連ねているとも報じられたネイマール（サントス）は選外となった。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
▼DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ガブリエル・サラ（ガラタサライ／トルコ）
▼FW
エンドリッキ（リヨン／フランス）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ライアン（ボーンマス／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
FIFAワールドカップ2026南米予選で大苦戦を強いられながらも、23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月は開催国の一つであるアメリカへと遠征し、現地時間26日にフランス代表、5日後にクロアチア代表と対戦する。
一方、4大会連続のワールドカップ出場が期待され、今回の予備メンバーリストに名を連ねているとも報じられたネイマール（サントス）は選外となった。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
▼DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ガブリエル・サラ（ガラタサライ／トルコ）
▼FW
エンドリッキ（リヨン／フランス）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ライアン（ボーンマス／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）