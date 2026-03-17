INNISFREE限定ピーチブロッサム♡桃色ラメで輝くミネラルパウダー登場

自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE（イニスフリー）」の人気アイテム『ノーセバム ミネラルパウダー』から、春限定デザイン「ピーチブロッサム」が登場。2026年4月1日（水）より数量限定で発売されます。桃色のパウダーときらめくラメ、さらにジューシーな桃の香りで春らしさを感じられる特別な仕上がりに♡サラサラ肌をキープしながら、ふんわり血色感をプラスしてくれる注目のリミテッドエディションです。

桃色パウダーで血色感アップ

今回登場する「ノーセバム ミネラル トゥインクルパウダー ピーチブロッサム」は、やわらかなベビーコーラルカラーのパウダーに繊細なトゥインクルラメをプラスした限定仕様。

ふんわりとした桃色のパウダーが肌をワントーン明るく見せ、自然な血色感を演出。繊細なラメパールの輝きが光を受けてやさしくきらめき、まるで春の陽だまりのような明るい印象の肌へ導きます。

メイクの仕上げに軽くのせるだけで、華やかな雰囲気をプラスしてくれるのも魅力です。

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サラサラ肌を叶える人気処方

『ノーセバム ミネラルパウダー』は、2010年の発売以来世界中で愛され続けているロングセラー。

気になるベタつきやテカりを抑え、さらりとした肌をキープできる皮脂コントロールパウダーとして人気を集めています。

皮脂吸着パウダー²とミネラル皮脂コントロールパウダー³が余分な皮脂を吸着し、軽やかな付け心地でメイク崩れを防止。

さらにジューシーな桃をイメージしたフルーティーな香り付きで、使うたび気分もアップします♡前髪の生え際などベタつきが気になる部分にも使える便利なアイテムです。

商品詳細

ノーセバム ミネラル トゥインクルパウダー ピーチブロッサム

価格：899円（税込）

春らしい桃色のパウダーときらめくラメが特徴の数量限定アイテムです。

容量：5g

発売日：2026年4月1日（水）全国発売

*² オクテニルコハク酸デンプンAl 、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*³ シリカ、マイカ

春メイクに桃色のきらめきを

INNISFREEの人気パウダーから登場する限定「ピーチブロッサム」は、サラサラ肌をキープしながら自然な血色感ときらめきをプラスできる春限定アイテム。

桃の香りに包まれながらメイク直しができるのも嬉しいポイントです♡数量限定発売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。