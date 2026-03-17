「彼はハイエンドになる」次に海を渡るのは誰か　米注目の“6選手”「MLBに入ってない中で最高の投手かも」MLBスカウトの声も

昨年の沢村賞投手、伊藤にも米球界から熱視線が向けられている（C）産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5−8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。

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ただ侍ジャパンに入ったメンバーは、国際大会を契機にMLBの舞台へとはばたくケースもあっただけにその存在が注目されている。

米メディア『ESPN』では「次のスターとなる可能性のある侍ジャパンの選手たち」と題して、MLBが次に海を渡ると見て、スカウトが熱視線を向ける選手たちをピックアップしている。

記事の中では2023年、世界一に輝いた第5回大会で活躍した今永昇太、山本由伸、佐々木朗希らが大会を契機に海を渡ったとしながら、今大会に出場した侍ジャパンの選手たちを考察。

まず「次のオフシーズン」にもメジャー挑戦する可能性があるとして、1人目にあげたのは伊藤大海（日本ハム）だ。記事の中では昨年沢村賞に輝いた実績に触れながら、155キロ前後の速球、スイーパー、スプリットを操ると紹介。

ア・リーグの球団関係者が「彼はハイエンド（最高級）なFAになる」と仮にポスティングが認められれば、争奪戦になる可能性も指摘した。



さらに体形はメジャーの選手と比べては小柄ながら、タフであり「彼はMLB打者を三振に抑えつつ、ほとんど四球を与えないはずだ」という評価もあったとした。