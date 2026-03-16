紗栄子「乾燥感じずに」使いやすさを評価！全身保湿に使えるセラムミスト

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【最大64%OFF】今年最初のメガ割がきた！迷ったらコレ！【6選】』の動画を投稿。ブランドの提供ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども語ってくれました！

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■スキンケア

動画内に登場したのはこちら！

CNP/ダーマアンサーファーミングセラムミスト 税込2,130円（編集部調べ）

細かなミストが乾燥を防いで潤いを与え、乾燥による毛穴悩みもサポートしてくれるアイテム！

紗栄子さんはこちらについて「吹きかけるだけでツヤ肌になるから、最後の仕上げのミストとしてもいいし、土台作りとしてもいいなって」とスキンケアにもメイク前にも使えるアイテムだとコメント。

そして「お風呂上がりの導入とか」「全身のケアとか、背中とか塗りにくいじゃん」とお風呂上がりの全身ケアにもおすすめ。

実際に顔に振り掛けながら「気持ち良い」「ツヤ！」とツヤ感がでたと語り、「この後に何かプラスオンで塗らなくても」「カピカピせず乾燥感じずにいられるのも使いやすいポイント」と保湿力のバランスを評価していました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが様々なコスメを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。