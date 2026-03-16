リラックマの“スイーツビュッフェ”、幕張と大阪で開催へ！ オリジナルトートバッグ付プランも用意
リラックマをイメージしたスイーツビュッフェ「『ホテルニューオータニ』×『リラックマ』スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」が、5月7日（木）から、ホテルニューオータニ幕張やホテルニューオータニ⼤阪で順次開催される。
【写真】ファン必見！ オリジナル「トートバッグ」が付いたプランが登場
■コラボスイーツ全7種を用意
今回開催される「『ホテルニューオータニ』×『リラックマ』スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」は、多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエがスイーツでリラックマを表現したスイーツビュッフェ。
リラックマの世界観をイメージしたかわいらしい装飾の店内には、焼き印入りの「リラックマのあんこクリームホットケーキ」や、甘じょっぱい「リラックマのしあわせみたらし団子」など、こだわり満載のコラボスイーツ全7種が並ぶ。
また、ニューオータニの代名詞「スーパーメロンショートケーキ」をはじめとした自慢のスイーツが用意されるほか、サンドウィッチやサラダバー、スープ、パスタ、カレーといった、バリエーション豊富な食事メニューもそろう。
さらに、本ビュッフェを利用した人には来場特典「アクリルマーカーチャーム」1個をプレゼント。加えて、ファン必見の「オリジナルトートバッグ」がセットになったプランや、コラボドリンクがセットになった宿泊プランの予約が一般の3月27日（金）に先駆けて3月19日（木）より開始される。
日程
■ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」
日程：5月7日（木）〜6月30日（火）
■ホテルニューオータニ⼤阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」
日程：5月9日（土）〜6月30日（火）
【写真】ファン必見！ オリジナル「トートバッグ」が付いたプランが登場
■コラボスイーツ全7種を用意
今回開催される「『ホテルニューオータニ』×『リラックマ』スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」は、多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエがスイーツでリラックマを表現したスイーツビュッフェ。
また、ニューオータニの代名詞「スーパーメロンショートケーキ」をはじめとした自慢のスイーツが用意されるほか、サンドウィッチやサラダバー、スープ、パスタ、カレーといった、バリエーション豊富な食事メニューもそろう。
さらに、本ビュッフェを利用した人には来場特典「アクリルマーカーチャーム」1個をプレゼント。加えて、ファン必見の「オリジナルトートバッグ」がセットになったプランや、コラボドリンクがセットになった宿泊プランの予約が一般の3月27日（金）に先駆けて3月19日（木）より開始される。
日程
■ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」
日程：5月7日（木）〜6月30日（火）
■ホテルニューオータニ⼤阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」
日程：5月9日（土）〜6月30日（火）