【JUMP SHOP】東京・池袋PARCOに3月27日（金）グランドオープン！
集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が東京・池袋PARCOに出店。「JUMP SHOP 池袋店」が3月27日（金）にオープンする。オープンを記念して、限定・先行商品や『僕のヒーローアカデミア』の店舗限定アプリポイント交換特典が登場する。
＞＞＞限定・先行販売商品をチェック！（写真8点）
今春よりリニューアルを実施中の池袋PARCOにオープンする「JUMP SHOP 池袋店」は、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショップコンセプトに、『ONE PIECE』『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』 『カグラバチ』『魔男のイチ』など『週刊少年ジャンプ』の人気作品を中心とした原作商品をはじめとするキャラクターグッズがそろう。
店頭には『ONE PIECE』のルフィの立像のほか、東京ドームシティ店に展示していた『僕のヒーローアカデミア』の爆豪の銅像が設置される。
そして、リニューアルオープンを記念して、池袋店限定商品として『ONE PIECE』の限定カラーのトートバッグと『HUNTER×HUNTER』 のゴンをデザインしたダイカットステッカーが登場。その他『ONE PIECE』と『僕のヒーローアカデミア』の先行販売商品が用意される。
また、JUMP SHOP アプリのポイントで交換できる特典に、池袋店でしか交換できない『僕のヒーローアカデミア』の限定アクリルプラークミニが登場。
さらに、オープン日の2026年3月27日（金）から3月29日（日）まで、JUMP SHOPアプリのポイントが2倍になるキャンペーンが実施される。
（C）尾田栄一郎／集英社
（C）堀越耕平／集英社
（C）P1998-2026
（C）SHUEISHA Inc. All rights reserved.
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今春よりリニューアルを実施中の池袋PARCOにオープンする「JUMP SHOP 池袋店」は、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショップコンセプトに、『ONE PIECE』『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』 『カグラバチ』『魔男のイチ』など『週刊少年ジャンプ』の人気作品を中心とした原作商品をはじめとするキャラクターグッズがそろう。
店頭には『ONE PIECE』のルフィの立像のほか、東京ドームシティ店に展示していた『僕のヒーローアカデミア』の爆豪の銅像が設置される。
また、JUMP SHOP アプリのポイントで交換できる特典に、池袋店でしか交換できない『僕のヒーローアカデミア』の限定アクリルプラークミニが登場。
さらに、オープン日の2026年3月27日（金）から3月29日（日）まで、JUMP SHOPアプリのポイントが2倍になるキャンペーンが実施される。
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