この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【まじか！】ミニPCやを顔認証できるWebカメラ「2K Windows Hello」を買ってみた。本当にできますかね……。もちろん、デスクトップやノートPCでも」と題した動画を公開。ミニPCの利便性をさらに高めるため、顔認証によるログインを可能にする後付けWebカメラの実力を検証している。

戸田氏は、多くのミニPCに顔認証や指紋認証機能が搭載されていない点を「不便だなぁ」と感じていたと語る。この課題を解決するため、Amazonで発見したWindows Hello対応のWebカメラ「SynthMeet AUTO-FOCUS 2K WEBCAM」を購入したという。

開封すると、しっかりとした日本語マニュアルが付属しており好印象。しかし、本体については「若干チープな感じ」と述べ、プライバシーシャッターが硬く、操作しにくい点を指摘した。

実際にMinisforumのミニPCに接続し、Windows Helloのセットアップを実施。PCの再起動後、問題なく顔認証機能が有効になった。PCを起動すると、カメラが顔を認識し、パスワード入力なしでスムーズにデスクトップ画面が表示される様子を実演。「いいですね。目的は達成できました」と満足げな表情を見せた。

Webカメラとしての画質は2K（QHD）で、戸田氏は「普通」と評価。ノイズキャンセリングマイクの性能も検証したが、「あんまり効果絶大という感じではない」との感想だった。

総評として、この製品を「ミニPCでログインが毎回面倒くさいと思ってる方にはとってもいい」と推奨。Webカメラとしての性能には改善の余地があるとしつつも、ミニPCやデスクトップPCに手軽に顔認証機能を追加できる点を高く評価し、63点という点数を付けた。

YouTubeの動画内容

00:18

ミニPCの「顔認証なし」は不便？
01:12

付属品と本体をチェック！日本語マニュアルに好印象
04:23

Windows Helloの設定方法
06:15

実際に顔認証でログイン！その実力は？
08:33

総評と点数評価

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 https://www.youtube.com/watch?v=j3pbjUMJwsg

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戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
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