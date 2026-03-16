離れて暮らす親の「SOS」に、どう向き合えばいいのか。多くの50代が考える「親孝行の正解」は、実は当事者である親がもっとも恐れる事態かもしれません。家族だからこそ見落としてしまう、制度の壁と心理的な溝。最新調査から浮き彫りになった、高齢者の意外な本音をみていきます。

82歳父の悲鳴と、差し伸べた手を拒む「自尊心」

都内在住の佐藤恵子さん（54歳・仮名）のスマートフォンが震えたのは、ひと際寒さの厳しい日だった。画面には、山形県の実家で一人暮らしをする父・昭さん（82歳・仮名）の名前。嫌な予感がして慌てて電話に出ると、「恵子、もう、限界だ。助けてくれ……」と、これまでに聞いたことがないほど弱々しく震える声が響いた。恵子さんは翌朝一番の新幹線に飛び乗り、数時間後には雪深い実家の玄関を開けていた。

「お父さん、大丈夫？」

居間に駆け込んだ恵子さんが目にしたのは、湿布の匂いが充満する部屋で、右腕を吊り、力なく座り込む父の姿だった。昨日の吹雪のなか、無理をして屋根の下の雪かきをしていた際、足を滑らせて転倒。肩を強打し、激痛で動けなくなったのだという。

「だから言ったじゃない。もう無理なのよ。お父さん、もう決めたわ。東京に行こう。家の近くにいい施設もあるし、リフォームして同居したっていいんだから」

恵子さんは必死で語りかけた。自分からSOSを出したのだから、今度こそ納得してくれるはず――。しかし、昭さんは顔を伏せたまま、絞り出すような声で言った。

「……東京には、行かない。お前との同居も、御免だ」

恵子さんは耳を疑った。

「何を言ってるのよ！ 自分から『限界だ』って電話してきたじゃない。このままじゃ死んじゃうよ！」

昭さんは、痛みに顔を歪めながらも、拒絶の色をはっきりと含んだ目で恵子さんを見返した。

「限界なのは、体が動かないことだ。雪かきも買い物も、もう自分一人じゃどうにもならない。だけど恵子、お前たちと一緒に暮らすのは、それ以上に耐えられないんだ。母さん（亡くなった昭さんの妻）だって、ここにいる。住み慣れたこの場所を捨ててまで、長生きしたいとは思わん」

「助けてほしい」という悲鳴。それと同時に放たれる「同居は嫌だ」という強固な拒絶。恵子さんは、目の前の父が何を求めているのか分からなくなった。差し伸べた手を、父は「その手は欲しくない」と振り払ったのだ。そこには、老いによって生活を破壊されながらも、最後まで「子に依存する自分」を認められない、80代の親の自尊心があった。

親の8割が「同居はNO」

株式会社LIFULL seniorが運営する「LIFULL 介護」が実施した『同居介護に関する意識調査』によると、介護のための同居について「したくない」「できればしたくない」と回答した割合は、子世代（30〜40代）で約6割。対して親世代（50代以上）では、なんと約8割に達しました。

なぜ親たちは、子供の申し出を拒むのでしょうか。親世代が同居を拒む最大の理由は「子に介護による負担をかけたくない」（84.1%）という、子への配慮です。50代の子が仕事や家庭で責任ある立場にいることを、親は痛いほど知っています。「自分のせいで子の生活を壊したくない」という想いが、孤独への不安を上回っているのです。

また同居を希望する場合でも、場所を巡るギャップは深刻です。親の約7割が「住み慣れた自宅」での同居を望むのに対し、子の3割以上は「自分の住む家」へ親を呼ぶ「呼び寄せ」を想定しています。

高齢者にとって、居住地を変えることは、かかりつけ医や友人知人といった「生存戦略上のネットワーク」をすべて失うことを意味します。これが原因で、同居後に急激に認知症が進行したり、心身を病んだりするケースは少なくありません。

そして多くの人が見落としがちなのが、制度上の制約です。厚生労働省の指針により、同居家族がいる場合、訪問介護の「生活援助（掃除、洗濯、調理など）」は原則として保険適用外となります。「家族がいるなら、家事は家族がやればいい」とみなされるためです。良かれと思って同居した結果、それまで使えていた外部サービスが使えなくなり、すべての負担が子の肩にのしかかるという、「共倒れ」の構図が生まれています。

実際の老人ホームへの問い合わせデータによると、一人暮らしの高齢者が施設を検討する時期に比べ、同居世帯は「要介護3以上」になってからの問い合わせが約3割と高く、さらに「1ヵ月以内に入居したい」という緊急案件が約2倍にのぼります。

家族が側にいることで「まだ家で頑張れる」と限界まで抱え込んでしまい、結果として心身が破綻してからパニック状態で施設を探すという、切迫した状況が浮き彫りになっています。

この調査結果は、親子が互いの自立を尊重しあっているからこそだといえます。「同居＝親孝行」という固定観念を一度捨て、親が本当に望む「最期までの過ごし方」にまずは耳を傾けることが大切なのかもしれません。

［参考資料］

株式会社LIFULL senior／LIFULL 介護『同居介護に関する意識調査』