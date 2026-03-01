エールディヴィジ 25/26の第27節 フェイエノールトとエクセルシオールの試合が、3月15日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、ラヒーム・スターリング（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。エクセルシオールのアルトゥー・ザグレ（FW）がゴールを決めてエクセルシオールが先制。

44分、フェイエノールトが選手交代を行う。黄 仁範（MF）に代わりバート・ニーウコープ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分フェイエノールトが同点に追いつく。ジョーダン・ボス（DF）のアシストから上田 綺世（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに59分フェイエノールトが逆転。ラヒーム・スターリング（FW）のアシストから上田 綺世（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フェイエノールトが2-1で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し81分までプレーした。58分と59分にゴールを決めた。

2026-03-16 00:40:32 更新