鈴木雅之が、3月25日にリリースするデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』より、「渋谷で5時 (2026 Ver.) feat. 渋谷凪咲」を本日先行配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

1993年にリリースされたデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで女優の渋谷凪咲、サウンドプロデューサーに亀田誠治を迎え、33年の時を経て再録音。今作での渋谷凪咲の起用のきっかけは、「“渋谷”と“渋谷で5時”をやりたい」というダジャレがきっかけとのことだが、「「渋谷で5時」という曲は、キュートな歌声に加えセリフもとても重要」という鈴木のこだわりの中で、日頃から女優としても活躍している渋谷にオファーしたという。対する渋谷も、アイドル時代のキャッチフレーズに“渋谷で待ち合わせ”という言葉が入っていたという偶然も重なり、今回のデュエットが成立したとのことだ。曲のイントロ・アウトロ部分には渋谷凪咲ならではの関西弁でのセリフがフィーチャーされるなど、彼女の個性も際立った“令和版・渋谷で5時”となっている。

本日公開されたMVは、渋谷区、各電鉄会社の全面協力の下、渋谷の街の各所でのロケを敢行。実際に渋谷駅前スクランブル交差点を二人で歩く姿や、歌唱シーンを東急東横線の渋谷駅構内で撮影、リムジン内から渋谷の街並みを撮影するなど、2026年現在のリアルな渋谷の街とともに、鈴木雅之と渋谷凪咲の姿が写し出されているとのこと。さらに、渋谷の街の象徴であるハチ公をイメージして実際の秋田犬も登場するという、鈴木雅之らしいユーモアにも注目だ。

https://youtu.be/Px0Gp_yDiHE

また、3月25日に発売されるライブ映像作品の予告映像も公開された。他にも、ソロ40周年記念サイトや鈴木雅之公式Instagram、TikTokが本日より開設されるなど、続々と新情報がアップされている。新規開設されたSNSアカウントでは、今後最新の情報などが投稿される予定とのことなので、こちらもぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/atHjsT6mrzw

◾️デュエットアルバム『MARTINI DUET DELUXE』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/RdRBqe ▼先行配信「渋谷で５時 (2026 Ver.) feat. 渋谷凪咲」

配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/Shibuyade5ji_2026

作詞：朝水彼方 作曲：鈴木雅之 編曲：亀田誠治 初回生産限定盤 通常盤 【初回生産限定盤】 (4CD) ESCL 6224〜7 \7,700（税込）

【通常盤 (初回仕様)】 (3CD). ESCL 6228〜30 \6,600（税込）

【Disc1】 King & Diva

01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) ＜feat. 渋谷凪咲＞

02. ロンリー・チャップリン ＜JUJU with 鈴木雅之＞

03. Canaria ＜feat. 篠原涼子＞

04. Endless Love ＜feat. May J.＞

05. DOWN TOWNラプソディー ＜EPO with 鈴木雅之＞

06. 今夜は離さない ＜feat. オルケスタ・デ・ラ・ルス＞

07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) ＜feat. 野宮真貴＞

08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 ＜feat. 菊池桃子＞

09. 幸せな結末 ＜feat. 松たか子＞

10. Necessary (2026 Ver.) ＜feat. 白石麻衣＞

11. 月に願えば ＜feat. 国府弘子＞



【Disc2】 KING & QUEEN

01. Where is the Love ＜with 鈴木聖美＞

02. 夜明けのスターライト ＜鈴木聖美 with 鈴木雅之＞

03. ロンリー・チャップリン ＜鈴木聖美 with Rats & Star＞

04. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) ＜with鈴木聖美＞

05. 最後のレビュー ＜with鈴木聖美＞

06. 奇跡のような日 ＜with 鈴木聖美＞

07. もしかして、I love you… ＜シャネルズ＋1＞

08. Where is the Love (for femaleカラオケ)

09. Where is the Love (for maleカラオケ)

10. 夜明けのスターライト (カラオケ)

11. ロンリー・チャップリン (for femaleカラオケ)

12. ロンリー・チャップリン (for maleカラオケ)

13. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) (カラオケ)

14. 最後のレビュー (カラオケ)

15. 奇跡のような日 (for femaleカラオケ)

16. 奇跡のような日 (for maleカラオケ)

17. もしかして、I love you… (カラオケ)



【Disc3】 King & Kaguya family

01. アブナイキオク ＜feat. 古賀 葵＞

02. Love is Show ＜feat. 高城れに (ももいろクローバーZ)＞

03. GIRI GIRI ＜feat. すぅ (SILENT SIREN)＞

04. DADDY ! DADDY ! DO ! ＜feat. 鈴木愛理＞

05. ラブ・ドラマティック ＜feat. 伊原六花＞

06. CLUB KAGUYA 〜CARTOON + YELLOCK MIX〜

07. アブナイキオク (for femaleカラオケ)

08. アブナイキオク (for maleカラオケ)

09. Love is Show (for femaleカラオケ)

10. Love is Show (for maleカラオケ)

11. GIRI GIRI (for femaleカラオケ)

12. GIRI GIRI (for maleカラオケ)

13. DADDY ! DADDY ! DO ! (for femaleカラオケ)

14. DADDY ! DADDY ! DO ! (for maleカラオケ)

15. ラブ・ドラマティック (for femaleカラオケ)

16. ラブ・ドラマティック (for maleカラオケ)



【Disc4】 King & Diva Karaoke ※初回盤のみ付属

01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) (カラオケ)

02. ロンリー・チャップリン (カラオケ)

03. Canaria (カラオケ)

04. Endless Love (カラオケ)

05. DOWN TOWNラプソディー (カラオケ)

06. 今夜は離さない (カラオケ)

07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) (カラオケ)

08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 (カラオケ)

09. 幸せな結末 (カラオケ)

10. Necessary (2026 Ver.) (カラオケ）

11. 月に願えば (カラオケ)

▼収録曲【Disc1】 King & Diva01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) ＜feat. 渋谷凪咲＞02. ロンリー・チャップリン ＜JUJU with 鈴木雅之＞03. Canaria ＜feat. 篠原涼子＞04. Endless Love ＜feat. May J.＞05. DOWN TOWNラプソディー ＜EPO with 鈴木雅之＞06. 今夜は離さない ＜feat. オルケスタ・デ・ラ・ルス＞07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) ＜feat. 野宮真貴＞08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 ＜feat. 菊池桃子＞09. 幸せな結末 ＜feat. 松たか子＞10. Necessary (2026 Ver.) ＜feat. 白石麻衣＞11. 月に願えば ＜feat. 国府弘子＞【Disc2】 KING & QUEEN01. Where is the Love ＜with 鈴木聖美＞02. 夜明けのスターライト ＜鈴木聖美 with 鈴木雅之＞03. ロンリー・チャップリン ＜鈴木聖美 with Rats & Star＞04. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) ＜with鈴木聖美＞05. 最後のレビュー ＜with鈴木聖美＞06. 奇跡のような日 ＜with 鈴木聖美＞07. もしかして、I love you… ＜シャネルズ＋1＞08. Where is the Love (for femaleカラオケ)09. Where is the Love (for maleカラオケ)10. 夜明けのスターライト (カラオケ)11. ロンリー・チャップリン (for femaleカラオケ)12. ロンリー・チャップリン (for maleカラオケ)13. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) (カラオケ)14. 最後のレビュー (カラオケ)15. 奇跡のような日 (for femaleカラオケ)16. 奇跡のような日 (for maleカラオケ)17. もしかして、I love you… (カラオケ)【Disc3】 King & Kaguya family01. アブナイキオク ＜feat. 古賀 葵＞02. Love is Show ＜feat. 高城れに (ももいろクローバーZ)＞03. GIRI GIRI ＜feat. すぅ (SILENT SIREN)＞04. DADDY ! DADDY ! DO ! ＜feat. 鈴木愛理＞05. ラブ・ドラマティック ＜feat. 伊原六花＞06. CLUB KAGUYA 〜CARTOON + YELLOCK MIX〜07. アブナイキオク (for femaleカラオケ)08. アブナイキオク (for maleカラオケ)09. Love is Show (for femaleカラオケ)10. Love is Show (for maleカラオケ)11. GIRI GIRI (for femaleカラオケ)12. GIRI GIRI (for maleカラオケ)13. DADDY ! DADDY ! DO ! (for femaleカラオケ)14. DADDY ! DADDY ! DO ! (for maleカラオケ)15. ラブ・ドラマティック (for femaleカラオケ)16. ラブ・ドラマティック (for maleカラオケ)【Disc4】 King & Diva Karaoke ※初回盤のみ付属01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) (カラオケ)02. ロンリー・チャップリン (カラオケ)03. Canaria (カラオケ)04. Endless Love (カラオケ)05. DOWN TOWNラプソディー (カラオケ)06. 今夜は離さない (カラオケ)07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) (カラオケ)08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 (カラオケ)09. 幸せな結末 (カラオケ)10. Necessary (2026 Ver.) (カラオケ）11. 月に願えば (カラオケ) ▼鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」

配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/Canaria

◾️映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/XJndNc 【Blu-ray】ESXL-397 \7,700（税込）

【DVD】ESBL-2682 \6,000（税込）

01. Opening

02. ストリート・シンフォニー

03. 街角トワイライト with 岡崎体育

04. トゥナイト

05. ランナウェイ

06. Silhouettes

07. Sh-Boom

08. Zoom

09. Chapel of Dreams

10. 夢見る16歳

11. もしかして、I love you・・・ with 鈴木聖美

12. 恋におちて-Fall in love-

13. もうひとつの土曜日

14. そして僕は途方に暮れる

15. 週末ダイナマイト

16. ラブ・ミー・ドゥ

17. 憧れのスレンダー・ガール

18. ハリケーン

19. 星くずのダンス・ホール

20. ガラス越しに消えた夏

Encore

21. 飾りじゃないのよ涙は

22. DADDY ! DADDY ! DO !

23. 違う、そうじゃない

24. 恋人

25. め組のひと

26. め組のひと with 倖田來未

27. 夢で逢えたら

28. EveryDay EveryTime

End Roll

▼収録曲01. Opening02. ストリート・シンフォニー03. 街角トワイライト with 岡崎体育04. トゥナイト05. ランナウェイ06. Silhouettes07. Sh-Boom08. Zoom09. Chapel of Dreams10. 夢見る16歳11. もしかして、I love you・・・ with 鈴木聖美12. 恋におちて-Fall in love-13. もうひとつの土曜日14. そして僕は途方に暮れる15. 週末ダイナマイト16. ラブ・ミー・ドゥ17. 憧れのスレンダー・ガール18. ハリケーン19. 星くずのダンス・ホール20. ガラス越しに消えた夏Encore21. 飾りじゃないのよ涙は22. DADDY ! DADDY ! DO !23. 違う、そうじゃない24. 恋人25. め組のひと26. め組のひと with 倖田來未27. 夢で逢えたら28. EveryDay EveryTimeEnd Roll ▼特典映像

Guest Special Interview Movie

＜岡崎体育, 鈴木聖美, 倖田來未＞

◾️ライブ情報 ◆＜鈴木聖美「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」＞

会場：ビルボードライブ横浜

日時：2026年3月3日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木雅之、村上てつや from ゴスペラーズ ◆＜鈴木雅之「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」＞

会場：ビルボードライブ東京

日時：2026年3月24日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木聖美

◾️＜masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 Season2 “70/40th Anniversary”＞ 2026年

6月14日(日) 千葉県 市川市文化会館 大ホール

6月19日(金) 宮城県 仙台サンプラザホール

6月21日(日) 秋田県 あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール

6月27日(土) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

6月28日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

7月02日(木) 大阪府 フェスティバルホール

7月05日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

7月11日(土) 神奈川県 カルッツかわさき

7月12日(日) 神奈川県 カルッツかわさき

7月17日(金) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月18日(土) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月25日(土) 新潟県 新潟県民会館 大ホール

8月01日(土) 大分県 iichikoグランシアタ

8月02日(日) 熊本県 熊本城ホール メインホール

8月07日(金) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月08日(土) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月11日(火・祝) 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

8月29日(土) 鳥取県 米子コンベンションセンター

8月30日(日) 岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

9月04日(金) 北海道 函館サーモン・まるなまホール 大ホール

9月06日(日) 青森県 リンクステーションホール青森

9月10日(木) 大阪府 フェスティバルホール

9月11日(金) 大阪府 フェスティバルホール

9月13日(日) 広島県 広島文化学園HBGホール

9月22日(火・祝) 東京都 東京国際フォーラム・ホールA

9月27日(日) 長野県 ホクト文化ホール

10月03日(土) 福岡県 福岡サンパレス

10月04日(日) 福岡県 福岡サンパレス

10月10日(土) 栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

10月11日(日) 茨城県 水戸市民会館 グロービスホール

10月16日(金) 京都府 ロームシアター京都 メインホール

10月18日(日) 群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

10月22日(木) 高知県 新来島高知重工ホール オレンジホール

10月24日(土) 香川県 レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール

10月28日(水) 愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

10月31日(土) 東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール

11月07日(土) 神奈川県 よこすか芸術劇場