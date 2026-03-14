東京ディズニーランドの夜空を彩る、あの感動の物語が終わりを迎えます。シンデレラ城を舞台にした大人気のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」が、2026年9月14日（月）をもって公演終了になることが発表されました。

2024年9月のスタート以来、TDR史上初のマーベルキャラクター登場や圧倒的な臨場感でゲストを魅了してきた本プログラムも、終了まで残り半年になります。残り半年となるこの夜のショーの概要や、気になる後継プログラムの状況などをお伝えします。

【2026年】「Reach for the Stars」公演終了 概要まとめ

・最終公演日：2026年9月14日(月)

・公演場所：東京ディズニーランド シンデレラ城（キャッスル・フォアコート）

・開始時間：3月末までは18:40〜、4月1日からは20:35〜

・公演時間：約20分

「Reach for the Stars」約2年間の歴史に幕！

2024年9月に始まったナイトタイム・エンターテインメント「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台にしたプロジェクションマッピングとして、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くことで人気を博しています。まるでキャラクターたちと空を翔けているかのような臨場感と躍動感。ディズニーの名曲とともに、シンデレラ城に映し出される鮮やかな映像や効果など、夜空いっぱいに広がる光の演出が展開されます。

そんな「Reach for the Stars」は、2026年9月14日をもって公演終了となり、約2年にわたる歴史に幕を閉じます。

残り半年！ショーを楽しんでみては？

「Reach for the Stars」は、シンデレラ城前面へのプロジェクションマッピング映像と花火を楽しむ、夜のエンタテインメントショーです。最もおすすめの鑑賞場所は、正面の城前プラザ（キャッスル・フォアコート）になります。お城の正面にあたる中央のエリアは非常に混雑します。左右の端や少し後ろのエリアからも、全体が見渡せます。

このショーは、ディズニー・プレミアアクセス（DPA）の対象になります。時間を有効に利用したい方や確実に良い席を確保したい方は、有料にはなりますが、こちらを利用してみるのも良いのではないでしょか。

なお、後継となるプログラムは、記事執筆の時点では発表されていません。

「Reach for the Stars」は、「マーベル映画」のキャラやディズニー/ピクサーの名作キャラクターたちが夢を信じて未来を切り開く姿を通じて、私たちに無限の可能性を教えてくれるショーでした。 2026年9月14日の千秋楽まで、残された時間はあと半年です。シンデレラ城が魔法の雲に包まれ、ティンカーベルがゲストを物語の世界へ誘う幻想的な瞬間を、ぜひ最後にもう一度、目に焼き付けてみませんか？

（画像：(C)2024 Disney (C)Disney／Pixar (C)2024 MARVEL、オリエンタルランド）

鉄道チャンネル編集部

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