深みのあるグレーが放つ、圧倒的な美意識。スチールラックの概念を覆す「美麗」な仕上がり【ドウシシャ】の本棚がAmazonに登場中‼
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棚板1枚で80キログラムを支える剛健さ。防錆加工の結晶が、一生モノの品質を約束する【ドウシシャ】の本棚がAmazonに登場!
ドウシシャの本棚は、スチールラックの代名詞「ルミナス」シリーズの中でも、ひときわ異彩を放つブラックシリーズである。最大の魅力は、金属の質感を生かした艶のあるニッケルメッキ仕上げだ。従来のシルバーよりも深みがあり、インテリアに溶け込みやすいスタイリッシュなグレーカラーは、空間を格上げする上質な佇まいを演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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耐久性においても妥協はない。耐食性に優れたニッケルメッキの上に、独自のクリアコーティング（防錆加工）を重ねることで、水回りでも長期間美しさを保つ抜群の持続性を実現した。棚板1枚あたりの耐荷重は80キログラムと、一般的な木製ラックを遥かに凌ぐタフさを誇る。本を収納することを想定し、横からの落下を防ぐサポート柵や、背面用のワイヤーバー、本を立てて管理できるM字型のディバイダまで標準装備されている。
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棚板は約2.5センチメートル間隔で高さを調整でき、収納物に合わせた「完璧なジャストサイズ」を構築可能だ。足パーツは移動に便利なキャスターと、安定感のあるアジャスターの2種類を同梱。ネジやクギを使わずに約10分程度で組み立てられる手軽さも魅力である。
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300種類以上の豊富な追加パーツを組み合わせれば、ライフスタイルの変化に合わせて自在に進化し続ける。長く愛用できる「エコな収納」として、理想の空間作りに欠かせない一台となるだろう。
棚板1枚で80キログラムを支える剛健さ。防錆加工の結晶が、一生モノの品質を約束する【ドウシシャ】の本棚がAmazonに登場!
ドウシシャの本棚は、スチールラックの代名詞「ルミナス」シリーズの中でも、ひときわ異彩を放つブラックシリーズである。最大の魅力は、金属の質感を生かした艶のあるニッケルメッキ仕上げだ。従来のシルバーよりも深みがあり、インテリアに溶け込みやすいスタイリッシュなグレーカラーは、空間を格上げする上質な佇まいを演出する。
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棚板は約2.5センチメートル間隔で高さを調整でき、収納物に合わせた「完璧なジャストサイズ」を構築可能だ。足パーツは移動に便利なキャスターと、安定感のあるアジャスターの2種類を同梱。ネジやクギを使わずに約10分程度で組み立てられる手軽さも魅力である。
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