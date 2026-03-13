韓国旅行で逮捕も？いつも飲んでいる「頭痛薬」が麻薬扱いに、知らなかったでは済まないNG行動3選
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人が韓国で逮捕される行動3選。絶対しないで」と題した動画を公開。日本では問題視されない日常的な行動が、韓国では法律違反となり逮捕に至る可能性があると警鐘を鳴らした。
動画で解説を務める東大博士課程のパクくん氏は、日本人観光客が韓国で知らずに犯罪者になってしまう可能性がある行動として「ある常備薬の持ち込み」「あるカジノの利用」「大人の動画の視聴」の3点を挙げる。特に、日本の市販薬が韓国の空港で「麻薬扱いされることがある」という事実は衝撃的だ。
パクくん氏によると、日本の一般的な頭痛薬「イブ」や「ロキソニンSプレミアム」「バファリンプレミアム」などに含まれる「アリルイソプロピルアセチル尿素」という成分は、鎮静作用があるため韓国では麻薬類に分類されている。そのため、これらの薬を韓国に持ち込むと、税関で取り調べを受け、最悪の場合は逮捕される可能性があるという。氏「これは都市伝説じゃありません」と強調し、韓国が薬物犯罪に対し世界でもトップレベルの厳しい規制を敷いている背景を解説した。
次に挙げたのは「賭博」だ。韓国には外国人専用の合法カジノが存在するが、それ以外のオンラインカジノや友人同士での賭けポーカーなどはすべて違法行為にあたる。氏は、「韓国ではカジノ以外の賭け事は全部違法です」「外国人でも例外ないです」と述べ、軽い気持ちで行った賭け事が処罰の対象となる危険性を指摘した。
最後に「夜遊び」として、アダルト動画の視聴や風俗サービスの利用にも注意を促した。特に、違法アップロードされた動画サイトへのアクセスは、韓国のIPアドレスからだと記録が残り、検挙される可能性がある。また、風俗サービスは利用する側も処罰の対象となると説明した。
日本ではごく普通のことであっても、国境を越えれば重大な犯罪になりうる。パクくん氏は、韓国旅行を楽しむためにも「日本の常識のまま行動せず、現地の法律や文化を理解することが重要だ」と締めくくった。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。