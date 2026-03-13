パンサー尾形の妻、８歳長女が憧れのしなこ新曲MV出演報告
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが11日、オフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんが人気原宿系動画クリエイター・しなこの新曲『レベル30』のミュージックビデオ（MV）に出演したことを報告した。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「し、しなこちゃんの新曲MVに！！？」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「今日はさくちゃんが大好きで大好きで憧れで、しなこちゃんになるのが夢です！って言うほど大好きなしなこちゃんのお誕生日」と娘の憧れの存在について紹介し、「30代に突入したしなこちゃん レベル30」とユーモアを交えて祝福。
続けて「なんとなんと さくちゃん、通っているダンススクールVIVID生として一緒に踊らせて頂きました」と娘がしなこのMVにダンサーとして参加したことを報告し、紫を基調にしたフリルたっぷりの衣装に身を包み、ツインテールにリボンを付け、頬にはカラフルなシールメイクを施したキュートな姿のオフショットを公開。カメラに向かって指を差しながら笑顔を見せ、 元気いっぱいのポーズを披露している。
さらに、「もうこの日の為に死ぬほど練習して」と明かし、「自称努力が嫌いなさくちゃんが、撮影まで毎日50回は踊ってました！！！！」と娘の努力を振り返った。
撮影当日の様子についても、「当日しなこちゃんが現れると先生に『どうしよう泣いちゃう』って何度も感極まり 最後まで全力で踊ってました！！」と明かし、「貴重な経験を本当にさせていただきました」と感謝。
最後にあいさんは「左２列目のどこかにいます笑 見つけられたらすごい！！」としなこのInstagramを紹介しつつ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「さくちゃん良かったね」「幸せだね」「大好きな【しなこ】ちゃんの新曲MVに出れて良かったね！」「めっちゃいい笑顔！！」「よく頑張ったね！！」「さくちゃんかわいい」「衣装もとっても似合ってるし、最高の笑顔」「夢への第一歩！！」「お衣装もとってもキュートでもう泣けてくるーｗｗｗ」や「こないだしなこさんのMV見た時に、もしかしてさくらちゃん居るんじゃない？って思った」「左から２列目前から５番目」「み〜つけたww」「前から５人目かな？」「左から２列目の前から５番目かな？」などの声が寄せられている。
