米国在住の女優・武田久美子が10日、自身のインスタグラムで透け感あふれるワンピ姿を披露した。



【写真】編み目からのぞく美肌 レースワンピをまとった永遠のグラビア女王

武田は「昨日の私です」と書き出し、「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とファンにはうれしすぎる宣言。投稿した写真は素肌とインナーの白が浮かぶレースのワンピ姿。アップと座ったショットで大人の魅力があふれ出している。



2月21日には「白いshell のcaseもとっても気に入っています」と代名詞の“貝殻”を想起させる言葉をつづり、iphone17promaxを新調したことを明かしている。当時も黒のキャミソールに、ベールのようなバレースカート姿から素足が浮かぶショットを公開している。



ファンからは「素敵でゴージャス」「時間が止まっているとでも言うのか」「憧れの女性」「最強に綺麗過ぎ」と絶賛の声。文面から「何かを予感させてくれますね」と期待を寄せるコメントも届いていた。



武田は1999年に米国人男性と結婚し、サンディエゴに移住。2002年に米国で長女を出産。16年に離婚した。昨夏には娘のソフィアさんが19歳で大学を飛び級で卒業し、メディカルスクールに合格。医師への第一歩を踏み出したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）