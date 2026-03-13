日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１３日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。

番組では１２日（日本時間１３日）、侍ジャパンが決戦の地・米フロリダ州マイアミのローンデポパークで全体練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手（３１）がライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板したことを映像とともに伝えた。

またベネズエラにはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並び、日本戦に先発するＲ・スアレスは昨年１０月の地区シリーズで大谷が３打数無安打に抑えられるなど“大谷キラー”として知られることを紹介した。

スタジオ出演した元メジャーリーガーの岡島秀樹氏はスアレスについて「変化球がいい。特にカーブが左バッターに有効。あとはクイックとか相手が嫌がるようなタイミングで投げるピッチャー」と解説した。

日本の先発は昨年ワールドシリーズＭＶＰのドジャース・山本由伸投手（２７）。岡本氏は「投手戦になるのかなと思います。球数制限があるので、そこはしっかり５イニング以上投げてほしいなと思います」と展望を語った。