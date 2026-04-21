高市総理大臣は21日夜、自民党の議員らを総理大臣公邸に招いて、総理就任後初めて自身が主催する夜の会合を開きました。藤枝望音記者「午後6時26分です。1日の公務を終えた高市総理が、官邸の隣にある公邸へと向かって歩いています」会合は午後6時半ごろから開かれ、衆議院の坂本予算委員長らが出席しました。高市総理は、自らを「メシ会が苦手な女」と表現するなど、夜の会食が少ないことで知られていますが、21日夜の会合は、自