ALLIE×ちいかわコラボ登場♡限定パッケージの日やけ止めが数量限定発売
日やけ止めブランドALLIEから、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした限定パッケージのUVアイテムが登場します。2026年3月21日（土）より数量限定で発売される今回のコレクションは、強力な紫外線カットと使い心地のよさを兼ね備えた人気アイテムがラインナップ。顔や体に使えるジェルUVや、これ1本で自然なベースメイクが叶うノーファンデUVなど、これからの季節に嬉しいアイテムが揃います。可愛いパッケージで毎日のUVケアも楽しくなりそうです♡
ちいかわ限定デザインのジェルUV
「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」は、90g＜顔・からだ用日やけ止め＞、SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★。
みずみずしいジェルが肌にすっと伸びて均一に密着し、強力なUVカットを叶える人気アイテムです。
汗・水・こすれに強く、スーパーウォータープルーフやスウェットプルーフ機能を搭載。さらに日常の摩擦に強いフリクションプルーフ設計で、きれいな仕上がりが続きます。
チリ・ほこり・PM2.5・花粉などの微粒子汚れの付着を防ぐ機能も搭載しています。
美容液成分（保湿）ヒアルロン酸Naを配合し、化粧下地としても使えるのが魅力。無香料・無着色で、洗顔料・ボディソープで落とせます。
※すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。
※すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。
EUTHYMOL×HUNTERコラボ♡英国ブランドが贈る限定オーラルケアセット
ノーファンデUVで自然な美肌仕上げ
顔用の日やけ止めとして登場するのが「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV」の限定パッケージ。いずれも40g＜顔用日やけ止め＞、SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★です。
「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」は、パープルの色補整効果でくすみや毛穴をカバー。
透明感のある仕上がりが続き、紫陽花しずく＆セージの香りが心地よい一本です。
「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」は、ミルキーベージュの色補整効果で色ムラや毛穴をカバーし、素肌感のあるナチュラルな印象に。
シトラスウッディ＆パチュリの香りが特徴です。
どちらも化粧下地効果があり、美容液成分（保湿）ヒアルロン酸Naを配合。普段のメイククレンジングで落とすことができます。
※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと
※すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。
UVキーホルダーが当たるキャンペーン
期間内に対象商品を購入して応募すると、抽選で合計600名様に「オリジナルUVキーホルダー」が当たるキャンペーンも開催されます。
紫外線をチェックできる便利なキーホルダーで、全3種の中からランダムで1種がプレゼントされます。
応募期間：2026年3月23日(月)10:00～2026年4月30日(木)23:59
対象商品：
・アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK
・アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK
・アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK
※応募方法の詳細については特設サイトをご覧ください。
可愛く楽しく紫外線対策を♡
強力なUVカットと快適な使い心地で人気のALLIEから、ちいかわとの限定コラボパッケージが登場。
顔や体に使えるジェルUVと、自然なベースメイクを叶えるノーファンデUVの3アイテムがラインナップされ、これからの季節の紫外線対策を楽しくしてくれます。
さらに購入者限定のキャンペーンも実施されるので、可愛いUVケアアイテムを探している方はぜひチェックしてみてください。
数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡