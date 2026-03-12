韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮのヒスンが１０日、グループを脱退すると所属事務所・ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢが発表。その後、一部ファンの度を越えた行為が問題視され“Ｋ-ＰＯＰファンの恥”と言われていると１２日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によるとこの日、ＢＴＳが所属するＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣのプロデューサーでありアーティストのＥＬ ＣＡＰＩＴＸＮ（エル・キャピタン）が自身のインスタグラムで、ＥＮＨＹＰＥＮの一部ファンへ怒りを表したという。投稿には「イ・スンヒの話はやめてくれ。君たちが本当のファンなら、石を投げる前にまず抱きしめてやれ」「なぜいつも俺のせいにするんだ。このバカな○○どもめ」と激しい心情を吐露したと伝えた。

ＥＬ ＣＡＰＩＴＸＮの発言は、ＥＮＨＹＰＥＮの一部ファンがヒスンの脱退発表後、ヒスンと楽曲作業をともにしていたＥＬ ＣＡＰＩＴＸＮに怒りの矛先を向け「ヒスンはあなたにアーティスト病をあおられ、グループを脱退してしまった」と主張し、ＥＬ ＣＡＰＩＴＸＮのアカウントへサイバーテロを行ったことに端を発する。これ以外にも、韓国メディアの一部記者に対して１日１万件を超えるメール爆弾を送りつけるなど、事実上の“悪質行為”を続けているという。

さらに脱退を巡り「陰謀論」を拡散させ、ヒスンの脱退撤回を求めるメッセージを掲げたトラックデモを予告しているとし、同メディアは「成熟できないＫ-ＰＯＰのファン文化」と、呆れとも取れる言葉で記事を締めた。