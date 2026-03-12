サムスン電子ジャパンは、スマートフォン「Galaxy S26」「S26+」「S26 Ultra」3モデルを2026年3月12日に発売。

ディスプレーのサイズやカメラ性能などの異なる3モデル

いずれも、AI（人工知能）「Galaxy AI」を搭載。スケジュール管理や情報の検索、コンテンツの撮影や編集などの操作の手間を最小限に抑え、複雑な処理をバックグラウンドで自律的に実行する。

AIが最初に応答し、不明な発信者を識別して用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応が可能な「通話スクリーニング」機能などを備える。

最大120Hz駆動の有機ELディスプレーを搭載する。IPX5防水、IP6X防塵性能を備え、OSは「Android 16」をプレインストール。「おサイフケータイ」機能、「Qi」準拠のワイヤレス充電に対応する。

カラーはコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ（Samsung.com限定）、ピンクゴールド（同）。

「Galaxy S26」「S26+」は、約5000万画素・広角、約1200万画素・超広角、約1000万画素・望遠の3眼カメラを背面に、約1200万画素カメラを前面に装備する。メモリーは12GB。内蔵ストレージは256GB/512GBモデルを用意する。

「Galaxy S26」は、約6.3型（2340×1080ドット）ディスプレーを搭載し、バッテリー容量は4300mAh。

「Galaxy S26+」は、約6.7型（3120×1440ドット）ディスプレーを搭載。バッテリー容量は4900mAh。

「Galaxy S26 Ultra」は、約6.9型（3120×1440ドット）ディスプレーを搭載。約2億画素・広角、約5000万画素・超広角、約5000万画素・光学5倍望遠、約1000万画素・光学3倍望遠の4眼カメラを背面に、約1200万画素カメラを前面に装備する。

スタイラス「Sペン」が付属する。メモリー12GB/内蔵ストレージ256GB、メモリー12GB/内蔵ストレージ512GB、メモリー16GB/内蔵ストレージ1TBモデルをラインアップする。バッテリー容量は5000mAh。