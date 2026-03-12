2026年5月31日。この日をもって、活動を“終了”する嵐。

【実際の写真】常に争奪戦だった嵐のチケットが「当選の見通し」というファンクラブ会員への異例のメール。その意味は…

同日には、メンバーの大野智さんがSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）を退所することも発表されており、運命の日は近づいています。



ついに活動終了を迎える嵐 公式サイトより

そんななか、嵐は3月4日にデジタルシングル「Five」の配信を開始。

また、3月13日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、ラストツアー「We are ARASHI ARASHI LIVE TOUR 2026」がスタートします。

ラストの5月31日東京ドーム公演まで、5大ドーム×各3回の全15公演はもちろん巨大スケールではあるものの、嵐の活動終了ともなればふさわしい規模です。しかしチケットの3次応募が終わった時点でも、ファンクラブ向けに「北海道公演は余裕がある」というアナウンスがなされました。

嵐のラストツアーのチケットが残っていると聞けば「人気が下がったの？」と思う人もいそうですが、それは実情とは異なります。

では何故チケットが“余って”いるのか。その理由は、長年支え続けてくれたファンに対する深い感謝そのものでした。チケットに余裕がある理由、そして嵐が見せた“ファンへの誠意”を紹介します。

コンサートの応募資格を得るための「ある条件」

嵐は2020年12月31日を最後に、その活動を休止していました。

それからおよそ4年半を経た2025年5月に「2026年5月31日をもって嵐の活動を終了すること、同年春にコンサートツアーを開催すること」を発表、彼らを待ち続けていたファンを大いにどよめかせました。

そして5人揃った嵐を見るラストチャンスかもしれないコンサートの応募資格についた“ある条件”に、一部のファンは肩を落としました。「今回のツアーに申し込めるのは、活動休止中もファンクラブを退会せずに継続してくれていた人に限る」と明らかになったからです。

アイドルのファンクラブに入会する最大の理由は、チケットの応募資格が手に入ることです。特にSTARTO社のチケットはファンクラブ会員でないと応募することすらできず、ごく少量の一般発売か、公式リセールを待つしかなくなります。

しかし嵐が活動休止してから数年間、コンサートが開かれる気配はありませんでした。そのためしびれを切らして、経済的な事情から「またコンサートが決まったら入会しよう」と一度退会したファンも多くいました。

また、現時点でSTARTO社が管轄するファンクラブには“自動継続”の機能がないため、「うっかり更新を忘れた人」も一定数いたようです。

「家族のための出費が重なり、会費を払い続ける余裕がなかった。活動が再開したらすぐに再入会するつもりだったのに……」「妻は大の嵐ファンなのに、たまたま今回だけ更新しそびれてしまった。なんとか救済してくれないか」など、SNSには落胆の声があふれましたが、嵐はファンクラブの新規入会受付も一度ストップし、ラストツアー発表時に会員だった人だけに応募権利を与えたのです。

この決断は「いつ会えるか約束できない間も、献身的に会費を納め続けてくれたファン」の恩義に応えるものだったと思います。

もし後からファンクラブに入り直してもチケットに応募できるようにしていれば、転売目的で入会する者たちまで群がってしまい、本当に届けたい人にチケットが届かなくなってしまうーー。それを避けるための“倍率の低下”は、あらかじめ計算どおりだったのではないでしょうか。

嵐コンサートでは異例の「当選のご案内をできる見通しです」

今回のチケット受付は、3次応募まで行われました。

2025年11月に始まった1次応募では、応募者は東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5つの都市から第1希望〜第3希望までエントリーでき、第4希望として「いつでもどこでもよい」、もしくは「（第1〜第3希望以外は）希望しない」のいずれかを選ぶことができました。

初回の当落結果を受けて2026年1月に始まった「注釈付き」の2次応募では、前回当選した人も含め、応募資格を持つすべての会員の申し込みが認められました。注釈付きはステージが見づらいなど難がある可能性の高い席ですが、それを承知で応募した会員も多かったことと思います。

2次応募までで大部分の会場はほぼ満席に至ったと推測されますが、2月には東京以外の4会場について、予想外の特別第3次受付がありました。

第3次受付は、その時点で未当選の会員のみ応募可能で、特筆すべきは「定員に余裕のある北海道公演をお申込みいただくことで、当選のご案内をできる見通しです」との注意書きがあったことです。

嵐のコンサートはつねに争奪戦だったことを考えると、あらかじめ当選が確約されているのは、きわめて異例です。

北海道公演が集客に余力を残したことにはいくつか理由がありますが、果たして雄大な北の大地での公演は、ファンにとってどのような存在なのでしょう。

最大の理由は、「5月31日の正真正銘の最終公演を東京ドームで見届けたい」と願うファンの希望が、最終公演への応募に集中したことでしょう。

「どうしても観たい本気度が伝わるように、最終公演だけにしぼって応募した」「第4希望を『いつでもどこでもよい』にすると倍率の低い他会場にまわされる可能性が高いから、『希望しない』にした」というファンは多く、実は筆者も1次応募では同じように考えました。

STARTO社と付き合いの長いファンであれば、特定の日程の公演に入りたいときは他の日程を希望せず、いわば退路を断った応募のほうが当選する可能性が高いと経験上知っています。

別公演の例になりますが、千穐楽など応募数に大きな片寄りが出る公演は、他日とは別枠で応募を募るものもあります。

今回のツアーではそうした対応は取られなかったため、最終公演に応募が殺到したのではないでしょうか。

グッズの個数制限、12000円均一での抽選、CDは完全受注生産

また、北海道公演には飛行機に頼らざるをえない会場へのアクセスの悪さや、宿の取りにくさ、遠征費用が高くなることなど他の地域にはない独特の難しさがあります。最終公演のプライオリティーの高さに加え、天候や交通アクセス、宿の事情など、いかんともしがたい外的要因が重なったことが、“余裕”の出た大きな理由となっています。

とはいえ、ファンクラブ再入会組や一般のファンでも応募できる状態であれば、すべての座席が一瞬で売り切れたことは疑いの余地がありません。

「ラストツアーが秒殺でソールドアウト！」という栄誉を手にすることも、満席分の収入を得ることもたやすかったはずです。

しかしながら、今回のラストライブではグッズの購入数に1人あたり2つまでという上限があること、最前列などに高額席を用意せず、通常どおり全席1万2000円の同価格で抽選にしたこと、また5月31日発売の「Five」CDシングルをオンライン限定で完全受注生産としたことからも、嵐が収益を積み上げるより、「ファンに感謝を伝えるために何がベストか」を考え抜いた痕跡が見て取れます。

つねにファンの幸せを考えてくれるのが嵐で、彼らをきっかけにそれまで放置されていた問題が是正された例は他にもあります。

ジャニーズ事務所時代、コンサートを申し込む際はチケット代を“先振り込み”しなくてはなりませんでした。さらに当落結果は有料のナビダイヤルに電話して確認し、落選の場合も振り込んだチケット代から数百円の手数料が引かれました。

また、残金は引き換えに有効期限のある払出証書で返され、ファンにとっては不遇この上ないシステムがまかり通っていたのです。

しかしながら、嵐が国民的アイドルに上り詰めるとともに、同システムに異議を唱える声も大きくなりました。その結果、チケットの応募、当落確認ともにネットで完結するスタイルとなり、当選者のみがチケット代や手数料を支払うシステムが構築されました。

もし嵐がいなければ、“チケット運用のガラパゴス”ともいうべき独自の手法は、今も続いていたかもしれません。ファンの負担を減らす転機を呼んだのは、間違いなく嵐だったと思います。

「ファンクラブに複数加入」という裏技も使えない仕組みに

さらに今回のラストツアーでは、STARTO社としては過去最高レベルの厳格な顔認証が行われることも発表されました。

ファンクラブの名義を複数持ち、チケットを多く確保する手法は広く知られていましたが、それも“使えない”仕組みになったのです。

チケット申し込み時点で顔写真の登録が必要で、入場時に顔写真つきの本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、パスポートなど）との照合が行われるので、不正入場は極めて困難になります。

STARTO社の公演ではこれまで転売問題が声高に叫ばれても、ファンや転売屋のルール違反を問う声ばかりが大きく、実際に本人確認が行われることはまれでした。

事実、本人確認などしないほうが“チケットを売り切る”ためには有利ですし、本当はアリーナ規模で十分な公演も、転売需要で増幅させてドーム規模にもっていけたらタレントにも箔が付くし、収益面では大きな増収が見込めます。だからこそ、メスを入れる手も躊躇していたのではないでしょうか。

ここへ来て嵐が闇を断ち切る采配を取ったのは、王者の英断に他なりません。今回嵐が見せたファンファーストの仕組みは、後に続く後輩たちの公演にも活かされていくことと思います。

ゆるぎなきトップアイドル・嵐。待望のラストツアーの幕は、まもなく上がります。

（みきーる）