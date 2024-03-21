大野智の活動休止、二宮和也の独立、さらに松本潤まで独立計画が持ち上がっていると報じられた。40代半ばに差し掛かっている『』は本当に復活するのだろうか。「３月14日発売の『週刊文春』が、松本の独立計画を報じました。弁護士を引き連れて事務所に行き話し合いがされていると。松本さんは“の復活はありえない”と話しているようです」（女性誌記者）はことし結成25周年のメモリアルイヤーで、４月のSTARTO社のイベント