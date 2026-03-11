鈴代紗弓、青山吉能、寿美菜子、天海由梨奈らがほろ酔いトーク！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年４月より放送を開始する新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のキャストトーク特番『ほろ酔い声優女子会 〜お酒って、いいな〜 Presented by Kamiina Botan』を３月16日（月）、23日（月）に２週連続で独占無料放送する。
『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれている。酔いの中でほどけていく距離感や女性同士の繊細な心の動きが人気を博しており、2026年４月に待望の初アニメ化。アニメーション制作は『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネが務め、放送に向けさらなる期待が高まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『ほろ酔い声優女子会 〜お酒って、いいな〜 Presented by Kamiina Botan』では、メインキャスト陣がお酒を片手に語り合う“ほろ酔いトーク”を２夜にわたりお届け。３月16日（月）放送の［第１夜］には、鈴代紗弓（上伊那ぼたん役）、青山吉能（砺波いぶき役）、河瀬茉希（張景嵐役）が、３月23日（月）放送の［第２夜］には、寿美菜子（郡上かなで役）、天海由梨奈（遊佐あかね役）、富田美憂（北杜やえか役）が出演し、カメラを意識しない自然体のトークを繰り広げる。
なお、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「ABEMA」にて４月10日（金）夜24時より地上波同時・最速配信開始。
(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会
