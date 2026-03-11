北欧デザインに、確かな清浄力。暮らしに溶け込む空気清浄機【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
渦の気流でしっかり捕集。見た目も機能も妥協しない一台【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場!
ブルーエアの空気清浄機は、独自の気流設計と帯電プレフィルター、上下2カ所の吸込口を組み合わせた新技術「DustMagnet™ テクノロジー」を初搭載した空気清浄機だ。
側面から渦状の気流を生み出し、空気中に漂うホコリを効率よく捕らえ、帯電したプレフィルターが磁石のように有害物質を吸着する。上下の吸込口がパワフルに空気を引き込み、部屋全体を素早くクリーンに整える。
デザインは北欧家具のようにインテリアに馴染むライトグレーのファブリック素材を採用。上部はテーブルトップとしても使えるため、空気清浄機でありながら家具のように自然に置けるのが魅力だ。
生活空間に溶け込みながら、確かな清浄力を発揮する一台となっている。
