ジェントルモンスターがF1、ディズニーとコラボ　レーシングカーから着想を得たアイウェアが発売

「ジェントルモンスター（GENTLE MONSTER）」が、 ディズニーと「フォーミュラワン（F1）」とのコラボレーションを含む「2026 CIRCUIT COLLECTION」を発売した。現在、ジェントルモンスター店舗および公式オンラインストアで取り扱っている。また、発売を記念したポップアップをソウルと上海で開催している。

コレクションでは、「Disney × F1®」の3型を含む、全8型のアイウェアを製作。スポーティーなデザインをベースに、レーシングカーの構造から着想を得たフレームを採用し、普段使いしやすいシンプルなモデルから、個性的なデザインまで幅広いラインナップを揃えた。なお、「Disney × F1®」の一部アイテムには、ミッキーマウスのロゴがあしらわれている。価格は、3万700〜4万9900円。

ポップアップ会場では、F1®のマシンを展示。その空間に特大サイズの「ミッキーマウス」オブジェを設置し、ユニークな演出を施した。あわせて、「ミッキーマウス」をテーマにしたフォトブースも用意されている。

■GENTLE MONSTER：公式オンラインストア