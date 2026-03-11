「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

「締切を守らない人」の特徴

「また期限に遅れた…」

職場は期限や締切との戦いだと思いますが、仕事量が多かったり、並行して様々なことを進めていると、締切に間に合わない……なんてこともあるのではないでしょうか。

「締切を守る」は社会人の基礎のうちのひとつですが、基礎だからと言ってカンタンなわけではありません。しかし、締切を守ることは信用にも関わってきますよね。

では、締切を守らない人は、何が悪いのでしょうか。その多くは「計画」の甘さにあると私は考えています。

「終わらない計画」になっていないか？

私はコンサルや外資などに勤めつつ、学生のときからずっと30年超「ダンドリ」を磨いてきました。そして気づいたのです。仕事が思った通りに終わらない時は「計画」が悪いのだと。

よくない計画とは、「終わらない計画」のことです。せっかく計画を立てていても、その計画が「終わらない計画」になっていたら、当然終わりません。終わらないのが計画通りなのですから。

つまり、期限通りに仕事を終わらせるためには、まず「終わる計画」を立てなければいけないのです。

「脳内リハーサル」で確認する

では、終わる計画はどうやって立てればいいのか。その方法こそ「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」のうちの「計画の技術」です。

計画を立てるときに確認するべきことは2つ。ゴールの場所と、ゴールまでの道筋です。そして、その2つの確認ができたら、一回アタマの中でリハーサルをするのです。仕事をひとつひとつ順番に進めていって、いつどこで終わりを迎えるかをシミュレーションしてみましょう。これを私は「脳内リハーサル」と呼んでいます。

この「脳内リハーサル」により、計画が甘いかどうか、きちんと「終わる計画」になっているかどうかがわかるのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）