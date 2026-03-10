DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が10日までにXを更新。鼻血が約13時間にわたって出続けていたことを明かした。

中村は、18日に発売されるドリカムの9年ぶり新アルバム「THE BLACK◯ALBUM」や、21日からスタートするツアー「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK○ALBUM」などを控え「もういろんな発表がどちゃがちゃぐちゃぐちゃで、まーちゃん大笑いしてますのん もうどうにもならないのでこのまま行っちゃいますけどいいですか」と混乱する様子をうかがわせていたが、その後、9日夜の投稿で「30年ぶりぶり鼻血が出ました」と報告。「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血は恐ろしく綺麗な赤です」などとつづっていた。

一夜明け、「結局先ほどお医者様に処置して頂き13時間にわたる鼻血を止めて頂きました」と報告。「たかが鼻血、されど鼻血。関係各位にご迷惑おかけしてます。皆様にもご心配いただき申し訳ございません」とつづった。

この投稿に、元メンバーの西川隆宏から「えっ？大丈夫でしたか？来週末はツアー初日だけどくれぐれも無理せずにお大事にして下さい。と言っても無理するでしょうけど」とのメッセージが寄せられ、ほかにも多くのファンから心配の声が相次いだ。