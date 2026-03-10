【三井住友カード】タッチ決済乗車は新愛称「クレカ乗車」へ - 首都圏などで対応駅拡大、定期券対応・Vポイント付与など新機能も

【三井住友カード】タッチ決済乗車は新愛称「クレカ乗車」へ - 首都圏などで対応駅拡大、定期券対応・Vポイント付与など新機能も