シリーズ累計200万部突破！『ファミレス行こ。』、下巻発売記念でJR新大阪駅に大型広告を展開
KADOKAWAは、『ファミレス行こ。』(著・和山やま)の下巻発売を記念したプロモーション施策として、JR新大阪駅にて大型広告を展開している。
大学1年生の岡聡実くんは、東京で「普通の大人」になるべく学業に勤しんでいた。しかし、ひょんな出来事から始めた、深夜のファミレスのアルバイトをきっかけに奇妙な縁は、再びめぐり始める。
バイト先のファミレスに現れるマンガ家・北条先生、マンガオタクでバイトの先輩・森田さん、そして、あの夏の日に出会ったヤクザ・成田狂児など、個性豊かなメンツが聡実くんの日常に関わってきて……。
シリーズ累計200万部突破！実写映画化＆アニメ化『カラオケ行こ！』の続編がついに完結！
■『ファミレス行こ。』
著者：和山やま
巻数：上下巻(下巻：2026年3月12日発売)
発行：KADOKAWA
○JR新大阪駅にて大型広告を展開中
掲出場所：JR新大阪駅2F南通路
掲出期間：3月9日(月)〜3月15日(日)
東京都内でも近日中に広告掲出予定となっているので、こちらも注目しておきたい。
掲出イメージ
