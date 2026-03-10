小遣い2万5,000円・“家族のため”と、慎ましい現役生活を送った64歳会社員。預金通帳に入っていたはずの「1,800万円」の行方に叫んだ夜

家計は妻に任せ、自分はお小遣いの範囲でやりくりする。家庭ではよくある役割分担です。ランチ代や趣味を節約し、「家庭のため」と働いてきたという人も多いでしょう。しかし、夫婦の会話を疎かにした結果、「まさかの老後」を迎えてしまったというケースも……。

お小遣い月2万5,000円。寡黙にコツコツ働いてきた夫

関東近郊のメーカーで働く田中さん（仮名・64歳）は、来年の春で完全に会社を離れる予定です。大学卒業後に入社してから40年以上、同じ会社で働き続けてきました。

結婚したのは34歳のとき。妻は出産を機に仕事を辞め、その後は専業主婦として家庭を支えてきました。子どもは2人。すでに社会人となり、それぞれ家庭を持って独立しています。

田中さんの年収は50代前半までは600万円台でした。しかし、役職定年を迎えた55歳以降は徐々に減少。60歳で再雇用となってからは年収が300万円台まで下がりました。

家計は結婚して間もなく、妻に任せるようになりました。子どもが生まれてからは特に忙しく、細かい管理をする余裕もなかったからです。田中さんのお小遣いは月2万5,000円。昼食代もその中から出す決まりでした。

外でランチをすればすぐにお金はなくなります。そのため、コンビニのおにぎりやカップ麺で済ませる日も少なくありませんでした。

「家族のためだから」

そう思い、田中さんは長年その生活を継続。65歳できっぱり仕事を辞めて、のんびり余生を過ごす……。慎ましい願いでしたが、その夢は、ある夜、妻の告白により静かに潰えることになりました。

妻の言い分「夫は私に興味がない」

家計を任された恵美さんでしたが、一人暮らしの経験もなく、実は不安だらけだったといいます。ですが、家計のことを相談しようとしても、田中さんはほとんど興味を示しませんでした。

「子どもの塾代、結構かかるのよ」……そう言っても、返ってくるのは「そうか、大変だな」のひと言。通帳を見せようとしても、田中さんは「全部任せるから、ちゃんとやって」。軽く手を振りました。

それは、田中さんにとっては信頼のつもりだったのかもしれません。専業主婦なのだから、家計の管理を任せるのは当然という考えもあったのでしょう。しかし恵美さんには、「どうでもいい」と言われているようにも聞こえました。

家計簿をつけても、誰に見せるわけでもありません。節約しても、褒められることもありません。それでも、63歳時点でなんとか約1,800万円の貯金（田中さんの退職金を含む）を確保していました。

スマホの向こうの友人「専業主婦だって稼げる」を信じた末路

転機になったのは、SNSでした。同年代の女性とやり取りをするようになり「1,800万円で足りるのか不安で。夫は何も聞いてくれないし」そう送ると、相手はこう返してきました。

「今はお金を働かせる時代。ちゃんと運用すれば、老後は全然違うよ。専業主婦だって稼げるんだよ」。その言葉は、妻の心に強く残りました。もし資産を増やせたら――。夫に「すごいじゃないか」と言われるかもしれない。そんな思いが、どこかにあったのかもしれません。

最初は利益が出ているように見えました。しかしそれは、典型的な投資詐欺。段階的な入金、出金するには手数料が必要などと言われ、800万円を失ったところで、その事実に気づきました。しかし、そこから、さらなる泥沼が始まりました。

なんとか取り戻さねば……。焦った恵美さんは、「投資詐欺被害者を救える」と弁護士を名乗る相手に救いを求めます。結果的に、それもまた頻発する詐欺でした。結局、恵美さんは二次被害も含めて、計920万円を失うことになってしまったのです。

その事実を伝えるため、恵美さんは通帳を田中さんの前に差し出しました。リタイアが近づき、貯金額を聞いたときには「1,800万円ある」と言われていました。決して多くはないけれど、質素に暮らせばやっていける。そう思っていたのに――。

思わず「なんだこれは！」……普段出すことのないような大声で叫んだといいます。

「自分のためにやったんじゃない、あなたとの老後のためにやったんだ」――そう俯く恵美さんに、田中さんは責める言葉をかけることはできません。65歳以降も働く覚悟を決めるしか、できることはありませんでした。

夫婦の会話時間は「1日30分未満」の調査も

株式会社LOVE is ALLが2023年に実施した調査（30〜40代既婚者、男女各1,000人）によると、夫婦の会話時間は「1日30分未満」と答えた人が半数近くにのぼりました。なかには「ほとんど会話をしない」という回答もあり、同じ家に住んでいても十分にコミュニケーションが取れていない夫婦は少なくないことがうかがえます。

もちろん、長く連れ添えば言葉にしなくても分かる部分はあるでしょう。しかし、お金のことや将来のことなど、生活に直結するテーマほど、互いの考えを確認する機会は意識して作らなければすれ違いが生まれやすいものです。

「きっとわかっているはず」「信頼しているから大丈夫」――。そうした思い込みが、長い年月のなかで少しずつズレを広げてしまうこともあります。

老後を目前にして大きな問題が表面化する前に、日常の何気ない会話のなかで互いの状況や考えを共有しておくこと。それが、長く続く夫婦関係を支える小さな備えになるのかもしれません。