デコピン最新ショットに反響

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパン・大谷翔平投手が、インスタグラムで愛犬デコピンの最新ショットを公開。デコピンと共に写っていたテディーベアの姿に米ファンも思わず視線を奪われていた。

無残な姿だった。

WBC1次ラウンド突破を決めたオーストラリア戦から一夜、休養日だった9日に更新されたインスタグラムのストーリー機能で新たに2枚の写真を公開。ぬいぐるみの目や鼻が無残にとれたもの、それらを物憂げな表情で見つめるデコピンの姿も映っていた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは「ショウヘイ・オオタニは、愛犬デコピンがバラバラにしちゃったと思われる、2つのテディーベアの写真を投稿した」「デコイは後ろで少し罪悪感を抱いているようだ」と文面に綴り、ストーリー投稿から引用した画像も添えた。

壊れたぬいぐるみと、その隣でどことなくバツが悪い顔を見せるデコピン。X上の米ファンからは様々な反響が寄せられた。

「うわあ、ハハハハハ デコイはなんて可愛いの！」

「うわ、グロい……私の癒やしのくまさんが無惨な姿になってる」

「テディーベアの病院が必要だよ」

「ショウヘイがネットでデコピンの悪事を晒してる。デコピンと、ボロボロになったテディベアたちの写真をアップした」

「芸術作品とその生みの親（笑）」

「デコイ、なんで妹のおもちゃにそんなことしちゃったの？」

既に準々決勝ラウンド進出を決めている日本は、10日の1次ラウンド最終戦でチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）