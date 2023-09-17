東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。株取引で“爆益”を上げたことを報告した。

水谷氏は「ずっとバカにされて否定され続けたけど、耐えて耐えてついに打ち返した」とつづり、ダブルインバース日経（日経平均ベア2倍上場投信 1360）の評価損益のスクリーンショットを投稿した。

同銘柄は、日経平均株価の値動きのマイナス2倍となるように計算されたもので、上がれば株価が下がり、下がれば株価が上がる。9日の東京株式市場は、日経平均株価が急落。一時4200円超下げ、終値は、前週末比2892円12銭（5・2％）安の5万2728円72銭で、下げ幅は史上3番目の大きさとなった

そのため、水谷氏は、−17.28％の1936万8046円の含み損から一転、＋3.93％の440万5187円の含み益になっている。

水谷氏は、2月には866万4259円の含み損を報告、昨年にはレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えていたが、今回の“爆益”報告に「勝負師だなぁ」「含み損からの大逆転劇！」「すごい忍耐力ですね！」「損切ってなかったんだ、水谷さん凄いよ！」という声や「それが売れるかどうかです」「売るのが一番難しい」「利確するまでは試合は終わらない」などの声が寄せられていた。