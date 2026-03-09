村重杏奈「大容量で助かる」千円以下でスキンケア！もちもち仕上がりの化粧水を紹介

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアをする様子の動画を投稿！PR投稿ではあるものの、村重さんなりの使用感を語ってくれる場面もありました。

【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地

■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

ナチュリエ/ハトムギ化粧水 税込748円（公式サイトより）

さっぱりとした使用感で、大容量とお手頃価格が使いやすい化粧水。全身ケアにも使えます。

村重さんはお風呂上がりのスキンケアとしてこちらを紹介。もうすでにボトルの半分近く消費中！

使い心地について、テロップで「これでもかってくらいたっぷり使用できるのが本当にいい！！」とばしゃばしゃ使えるのがお気に入りの様子。村重さんは、顔全体に手で塗布した後、「ひたひたにできるのが大好き」と語りながらコットンにとってパックしても使用。

そして、体にも塗布し「本当に大容量で助かる」「コスパもいいから気兼ねなく使えるのが本当にお気に入り」「みてみて もっちもち」と仕上がりに満足そうな笑顔を見せていました。

■動画もチェック

動画内ではそのほかにも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 #PR #ナチュリエ ♬ NIGHT GIRL - stb & NEA