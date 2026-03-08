モテる女性は普通にできている。男性を「無意識」に惚れさせる行動
モテる女性は自然に男性を惚れさせる行動を普通にしているものです。
そこで今回は、そんなモテる女性がしている男性を「無意識」に惚れさせる行動を紹介します。
褒め上手になる
モテる女性は男性を上手に褒めるのが得意。
「その話し方、すごく分かりやすいね」「いつも気が利くよね」など、他の人が見落としがちな細かな部分にも目を向けて褒めることができます。
特に仕事や趣味など男性が力を入れていることへの称賛は、彼の承認欲求を満たし、自信をつけさせる要素。
聞き上手を極める
モテる女性は「話し手」より「聞き手」に徹する傾向があります。
会話中は相手の目を見て、うなずいたり「それで？」「すごいね！」などのリアクションを自然に返したりなど、男性の話を遮らず、共感や理解を示す姿勢を見せるのです。
会話が心地よく感じた男性は「また話したい」と思うようになりますし、自然と好意や恋愛感情が芽生えていくでしょう。
さりげないスキンシップを取り入れる
モテる女性は自然な流れで男性に触れる機会を作るのが上手。
腕に軽く触れたり、肩がふと当たったり、笑いながら手を叩いたりなどの何気ないスキンシップは、言葉以上に親密さを伝えるメッセージになります。
心地よいと感じたスキンシップは、男性の脳に「特別な存在」として記憶され、自然と惹かれていく理由となるでしょう。
ぜひ今回紹介した行動を明日から意識的に取り組んでみませんか？
