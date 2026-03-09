この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、LINEのトーク履歴を自動でバックアップする方法について解説した動画を公開。機種変更時などに大切なデータを失わないために不可欠なバックアップ作業を、手間なく自動で行う設定術を紹介している。



ひらい先生氏は、多くの人が手動で行っているトーク履歴のバックアップが、実は簡単な設定で自動化できると指摘する。手動での作業は忘れがちであり、いざという時にデータが残っていないという事態を招きかねない。そこで推奨されるのが「自動バックアップ」機能の活用である。



設定方法はまず、LINEの設定画面から「トークのバックアップ」に進む。次に「バックアップ頻度」という項目をタップし、画面上部に表示される自動バックアップのスイッチをオン（緑色）にする。これだけで自動バックアップが有効になるという。



さらに、バックアップを行う頻度も「毎日」「3日に1回」「1週間に1回」などから選択できる。ひらい先生氏は、頻繁にLINEでやり取りをする人は「3日に1回」、それほどでない場合は「1週間に1回くらいでいい」とアドバイス。毎日設定するとスマートフォンのバッテリー消費が早まる可能性もあるため、自身の利用状況に合わせて設定することが重要だと説明した。



一度設定してしまえば、あとは自動で定期的にバックアップが実行されるため、バックアップ忘れを防ぎ、常に最新に近い状態でデータを保護できる。万が一の事態に備え、この設定を見直してみてはいかがだろうか。