この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、LINEのトーク履歴を自動でバックアップする方法について解説した動画を公開。機種変更時などに大切なデータを失わないために不可欠なバックアップ作業を、手間なく自動で行う設定術を紹介している。

ひらい先生氏は、多くの人が手動で行っているトーク履歴のバックアップが、実は簡単な設定で自動化できると指摘する。手動での作業は忘れがちであり、いざという時にデータが残っていないという事態を招きかねない。そこで推奨されるのが「自動バックアップ」機能の活用である。

設定方法はまず、LINEの設定画面から「トークのバックアップ」に進む。次に「バックアップ頻度」という項目をタップし、画面上部に表示される自動バックアップのスイッチをオン（緑色）にする。これだけで自動バックアップが有効になるという。

さらに、バックアップを行う頻度も「毎日」「3日に1回」「1週間に1回」などから選択できる。ひらい先生氏は、頻繁にLINEでやり取りをする人は「3日に1回」、それほどでない場合は「1週間に1回くらいでいい」とアドバイス。毎日設定するとスマートフォンのバッテリー消費が早まる可能性もあるため、自身の利用状況に合わせて設定することが重要だと説明した。

一度設定してしまえば、あとは自動で定期的にバックアップが実行されるため、バックアップ忘れを防ぎ、常に最新に近い状態でデータを保護できる。万が一の事態に備え、この設定を見直してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

LINEのバックアップは自動でできる
00:16

自動バックアップをオンにする方法
00:29

バックアップ頻度の設定
00:41

おすすめのバックアップ頻度は？

関連記事

「LINEのアプリからは見ることができない」専門家が教える無料“隠しスタンプ”の入手方法

「LINEのアプリからは見ることができない」専門家が教える無料“隠しスタンプ”の入手方法

 今すぐ確認して！LINEの「友だち自動追加」設定、オフにしないと知らない人と繋がるかも？

今すぐ確認して！LINEの「友だち自動追加」設定、オフにしないと知らない人と繋がるかも？

 知らなきゃ損！LINEの無料スタンプ、公式ストア以外に“隠し場所”があった。簡単な検索だけでGETする方法とは

知らなきゃ損！LINEの無料スタンプ、公式ストア以外に“隠し場所”があった。簡単な検索だけでGETする方法とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひらい先生のらくらくLINE教室_icon

ひらい先生のらくらくLINE教室

YouTube チャンネル登録者数 4230人 248 本の動画
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com
youtube.com/channel/UCxycVXoctaZmPfXEFbh8-eQ YouTube