小原正子、夫・マック鈴木と“ぶらぶらデート”満喫
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が５日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木との“ぶらぶらデート”を報告し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「アウトレット買い物★」と題してブログを更新。小原は「旦那さんが『家のものとか、なんか欲しいものない？？？』と」と切り出し、兵庫・マリンピア神戸を夫婦で訪れ“ぶらぶらデート”を楽しんだことを報告。「ホワイトデーのプレゼント選びです」と明かした。
「なんだかんだと喋りながら ゆっくりウィンドウショッピング」と穏やかな時間を振り返りつつ、「結局こうめちゃんのスニーカーを２足購入してもらいました」と長女のための買い物になったことも報告。グリーンデニムにシルバーのライン、ラメやリボンがあしらわれたスニーカーと、ネオンピンクがアクセントになったホワイトスニーカーの2足を披露。
「なんとかわゆい組み合わせ！！！」「めちゃ軽い！めちゃ安い！」と気に入った様子の小原。「軽いのに裏はしっかり滑り止めになってるのがよい」と機能面にも触れ、「あーたのしかった！ありがとう！」と夫への感謝をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ラメ入りスニーカー可愛い」「ホワイトデーかぁきっと喜んでくれます」「どちらのスニーカーも可愛い」「かわいいなーこれ！」「リボンになってるのが特に可愛い！」や「結婚11年目の夫婦、そんなものですね」「ほんと優しい旦那さん！！」「夫婦デート素敵」「理想的夫婦」などの声が寄せられている。
