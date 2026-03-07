福岡vs名古屋 スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ベススタ)
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 18 佐藤颯之介
控え
GK 41 藤田和輝
DF 2 湯澤聖人
DF 3 奈良竜樹
MF 17 秋野央樹
MF 25 北島祐二
MF 46 福島和毅
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 9 浅野雄也
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 8 椎橋慧也
MF 19 甲田英將
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 18 佐藤颯之介
控え
GK 41 藤田和輝
DF 2 湯澤聖人
DF 3 奈良竜樹
MF 25 北島祐二
MF 46 福島和毅
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 9 浅野雄也
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 8 椎橋慧也
MF 19 甲田英將
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ