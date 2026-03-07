[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ベススタ)

※16:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 辻岡佑真

DF 16 岡哲平

DF 37 田代雅也

MF 6 重見柾斗

MF 8 奥野耕平

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 47 橋本悠

FW 18 佐藤颯之介

控え

GK 41 藤田和輝

DF 2 湯澤聖人

DF 3 奈良竜樹

MF 17 秋野央樹

MF 25 北島祐二

MF 46 福島和毅

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 9 浅野雄也

MF 15 稲垣祥

MF 22 木村勇大

MF 25 マルクス・ヴィニシウス

MF 27 中山克広

MF 31 高嶺朋樹

FW 11 山岸祐也

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 44 森壮一朗

MF 8 椎橋慧也

MF 19 甲田英將

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ