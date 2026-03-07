世界最大の氷床がある南極大陸で、陸地の氷が過去約30年間で最大42キロメートルも後退していることが分かりました。失われた陸地の氷は、面積にしてベルギーの約半分、東京、神奈川、千葉、埼玉の１都３県にも匹敵する広さです。

欧州宇宙機関（ESA）などの国際チームが衛星データを分析したもので、「将来の深刻な海面上昇につながる恐れがある」と警告しています。

安定しているように見えて…一部で進む深刻な「氷の減少」

今回の研究で焦点となったのは、南極の「接地線（グラウンディング・ライン）」と呼ばれる境界線です。これは、陸地に乗っている氷と、海に浮かんでいる氷（棚氷）の境目のことで、ここが後退することは、氷が溶けて海に流れ出ていることを意味します。

研究チームは、1992年から2025年までの33年間にわたる衛星データを分析しました。

ESAが作成した、南極大陸全体の氷の減少規模を示した図があります。

外側に伸びる帯の長さが氷の減少規模を示していて、海岸線の77％以上では氷の境界線は安定しています。

一見すると安心できる結果のようですが、実は特定の地域では著しい氷の後退が進んでいます。

最も大規模な後退は大陸の「西南極（グレーの帯）」側に集中しているほか、南極半島（緑色）や東南極（ピンク色）の海岸沿いでも大幅な後退が確認できます。

東京、神奈川、埼玉、千葉…首都圏1都3県の広さの氷が消失

最も深刻だったのは西南極の「アムンゼン海」沿岸で、調査期間中に氷が最大42キロメートルも内陸に向かって後退していました。

特に「東ゲッツ」「スミス」「スウェイツ」「パインアイランド」といった氷河や棚氷周辺で最も大きな影響が出ています。

全体の面積で見ると、南極大陸は1996年から2025年の間に、陸地に乗り上げていた氷（接地氷）で、約1万2,800平方キロメートルの面積を失いました。

これは、東京、神奈川、埼玉、千葉の１都３県（約1万3600平方キロ）とほぼ同じ面積で、ヨーロッパのベルギーの面積のほぼ半分に相当する膨大な広さです。

なぜ氷は後退している？ 鍵を握る「暖かい海流」と地形

特定の地域で大規模な氷の後退が起きている背景には、「周極深層水」と呼ばれる暖かい海流と、海底の地形が関係しています。

「周極深層水」は昔からあり、本来は深海を流れる海流です。しかし近年、気候変動の影響で南極周辺に吹く西風が強まり、海面付近の海水を沖のほうへ吹き飛ばすようになりました。

すると、空いたスペースを埋めるように、深海にあったこの暖かい海流がポンプのように浅い場所へ吸い上げられるようになったのです。地球温暖化で海全体の温度が底上げされていることも追い打ちをかけています。

こうして吸い上げられた暖かい海水が、氷河の奥深くまで入り込み、底から氷を溶かしています。

さらに致命的なのが、これらの地域の氷の下の地面が、内陸に向かって深くなる「下り坂」になっていることです。

氷を支える地面がすり鉢のようになっていて、内陸にいくほど水深が深くなるため、より大量の暖かい海水が奥まで流れ込んで、氷をどんどん浮き上がらせてしまいます。 一度氷が後退し始めると、歯止めが効かずにさらに溶け進んでしまうという地形的な弱点を抱えているのです。

宇宙から「ミリ単位」で監視、日本の衛星も貢献

このような南極の変化を捉えることができたのは、宇宙からの観測技術が飛躍的に進歩したためです。

ESAの「センチネル1」などの観測衛星は、特殊なレーダーを備えたSAR衛星と呼ばれる人工衛星で、雲や暗闇を突き抜けて地表を観測できます。さらに、異なる日時に撮影したデータを比較することで、地表の「数ミリ単位」のわずかな動きすら検出することが可能です。

今回の研究には、ESAの衛星だけでなく、日本の地球観測衛星「だいち」や、カナダ、イタリア、ドイツ、アルゼンチンなど世界中の衛星データが活用されました。国際協力による成果と言えます。

未来の「海面上昇」を予測するために

南極の大部分で氷が安定しているとはいえ、一部の脆弱な地域で起きている急激な変化は、地球規模の海面上昇に直結する重要なサインです。

研究をリードしたカリフォルニア大学アーバイン校のエリック・リグノ氏は、「観測能力が向上する中、これが将来の海面上昇にどう影響するか、さらに解明が進むことを期待しています」と述べています。

温暖化が進む地球において、海面がどれくらい、どの程度のスピードで上昇するのか。私たちの未来の暮らしを守るための対策を立てる上で、宇宙からの継続的な「氷の監視」がこれまで以上に重要になっています。

欧州の地球観測プログラム「コペルニクス計画」の衛星「センチネル1（Sentinel-1）」には、高性能なCバンド合成開口レーダー（SAR）が搭載されています。このレーダーは目的に応じて4つの観測モードを切り替えることができ、中でも以下の2つが主要な役割を担っています。

1. 干渉ワイドスワス（IW）モード

一度に広範囲を観測できる、センチネル1のメインモードです。一度の観測で幅250キロメートルという広大なエリアを1度にカバーしつつ、5メートル×20メートルという地上分解能（どのくらい細かく地表を見分けられるかの指標）があります。

レーダー波が跳ね返ってくるわずかな時間のずれを計測することで、5メートル×20メートルの範囲の氷が、数日前と比べて数ミリ浮き沈みしたという変化などを検出できます。これを差分干渉測量といいます。

広大な南極の氷のわずかな動きを面で捉え、観測で非常に強力な威力を発揮します。

2. ウェーブ（Wave）モード

主に外洋における「波の向き・波長・波の高さ」を調べるためのモードです。広範囲をベタ塗りするように観測するのではなく、20キロメートル四方の範囲を、100キロメートル進むごとに、異なる2つの角度から交互に撮影していくという特殊な手法をとります。

