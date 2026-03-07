セリエA 25/26の第28節 ナポリとトリノの試合が、3月7日04:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ナポリのレオナルド・スピナツォーラ（DF）のアシストからアリソン・サントス（MF）がゴールを決めてナポリが先制。

ここで前半が終了。1-0とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から選手交代。アントニオ・ベルガラ（MF）からアンドレフランク・ザンボアンギサ（MF）に交代した。

57分、トリノは同時に2人を交代。ドゥバン・サパタ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）に代わりチェ・アダムス（FW）、マルクス・ペデルセン（DF）がピッチに入る。

67分、トリノは同時に2人を交代。ジョバンニ・シメオネ（FW）、グビダス・ギネス（MF）に代わりサンドロ・クレノビッチ（FW）、チェザーレ・カザデイ（MF）がピッチに入る。

その直後の68分ナポリが追加点。マッテオ・ポリターノ（FW）のアシストからエリフ・エルマス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

69分、ナポリが選手交代を行う。レオナルド・スピナツォーラ（DF）からミゲル（DF）に交代した。

78分、ナポリが選手交代を行う。アリソン・サントス（MF）からケビン・デブルイネ（MF）に交代した。

78分、トリノが選手交代を行う。マッテオ・プラティ（MF）からティーノ・アンジョリン（MF）に交代した。

84分、ナポリは同時に2人を交代。マッテオ・ポリターノ（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）に代わりパスカーレ・マッツォッキ（DF）、ロメル・ルカク（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、トリノのチェ・アダムス（FW）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ナポリが2-1で勝利した。

なお、トリノは63分にグビダス・ギネス（MF）、64分にアルディアン・イスマイリ（DF）、73分にバレンティノ・ラザロ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-07 06:50:21 更新